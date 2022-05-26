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Axios: Израиль отклонил просьбу США о поставках Украине противотанковых ракет

Ведомости

Власти Израиля отклонили просьбу Вашингтона разрешить Германии поставить Украине противотанковые ракеты, которые были произведены в ФРГ по израильской технологии и лицензии, сообщил Axios со ссылкой на двух чиновников США и Израиля.

По данным издания, гендиректор минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад прилетел в Вашингтон на переговоры с Пентагоном о сотрудничестве в области безопасности между двумя странами. Замминистра обороны США Колин Кал в ходе встречи рассказал Эшелю об усилиях администрации президента США, направленных на то, чтобы заставить страны поставлять оружие Украине. Затем Кал спросил Эшеля, разрешит ли Израиль Германии поставить Киеву ракеты Spike. Такие ракеты производятся на израильском заводе в Германии, и, согласно лицензии, власти Израиля должны одобрить их передачу третьей стороне. Эшель отказал Калу и пояснил, что Израиль будет поставлять Киеву только нелетальную военную технику.

Высокопоставленный израильский чиновник пояснил изданию, что власти страны обеспокоены тем, что смерть российских солдат от израильского оружия может привести к тому, что Россия нанесет ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии. Израильские чиновники рассказали, что в ходе встречи министра обороны Израиля Бенни Ганца с министром обороны США Ллойдом Остином и советником Белого дома по нацбезопасности Джейком Салливаном на прошлой неделе вопрос поставок ракет не поднимался. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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