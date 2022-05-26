Axios: Израиль отклонил просьбу США о поставках Украине противотанковых ракет

По данным издания, гендиректор минобороны Израиля Амир Эшель две недели назад прилетел в Вашингтон на переговоры с Пентагоном о сотрудничестве в области безопасности между двумя странами. Замминистра обороны США Колин Кал в ходе встречи рассказал Эшелю об усилиях администрации президента США, направленных на то, чтобы заставить страны поставлять оружие Украине. Затем Кал спросил Эшеля, разрешит ли Израиль Германии поставить Киеву ракеты Spike. Такие ракеты производятся на израильском заводе в Германии, и, согласно лицензии, власти Израиля должны одобрить их передачу третьей стороне. Эшель отказал Калу и пояснил, что Израиль будет поставлять Киеву только нелетальную военную технику.