Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Украине под давлением Вашингтона
Решение Норвегии о поставках артиллерийских систем Украине обусловлено не волей правительства королевства, а давлением американского руководства, заявила старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен в интервью изданию Klassenkampen.
«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона», — отметила Вильхельмсен.
Она также поставила под сомнение утверждение, что у Осло нет другого выбора, кроме как наращивать военную помощь Киеву. «Суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным», — подчеркнула Вильхельмсен.
В конце марта стало известно, что Норвегия направила Украине дополнительные 2000 единиц противотанковых гранатометов. После этого президент Украины Владимир Зеленский попросил королевство предоставить Киеву вооружение, в частности, противокорабельные ракеты Harpoon и передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.
В конце апреля агентство Reuters писало, что правительство королевства намерено выделить 400 млн норвежских крон (почти $45 млн) на приобретение по инициативе Великобритании оружия для Украины. На тот момент Норвегия уже направила в республику 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль», а также 4000 противотанковых гранатометов.