Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Украине под давлением Вашингтона

В конце апреля агентство Reuters писало, что правительство королевства намерено выделить 400 млн норвежских крон (почти $45 млн) на приобретение по инициативе Великобритании оружия для Украины. На тот момент Норвегия уже направила в республику 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль», а также 4000 противотанковых гранатометов.