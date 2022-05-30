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Klassenkampen: Норвегия поставляет оружие Украине под давлением Вашингтона

Ведомости

Решение Норвегии о поставках артиллерийских систем Украине обусловлено не волей правительства королевства, а давлением американского руководства, заявила старший научный сотрудник Норвежского института международных отношений Юлия Вильхельмсен в интервью изданию Klassenkampen.

«Вопрос, что посылает Норвегия, нужно рассматривать в разрезе шагов других стран НАТО и США. Надо отдавать себе отчет, что вклад Норвегии естественным образом вписывается в более масштабный вклад Вашингтона», — отметила Вильхельмсен.

Она также поставила под сомнение утверждение, что у Осло нет другого выбора, кроме как наращивать военную помощь Киеву. «Суверенные государства вполне вольны поступать так, как считают нужным», — подчеркнула Вильхельмсен.

В конце марта стало известно, что Норвегия направила Украине дополнительные 2000 единиц противотанковых гранатометов. После этого президент Украины Владимир Зеленский попросил королевство предоставить Киеву вооружение, в частности, противокорабельные ракеты Harpoon и передвижные зенитно-ракетные комплексы NASAMS.

В конце апреля агентство Reuters писало, что правительство королевства намерено выделить 400 млн норвежских крон (почти $45 млн) на приобретение по инициативе Великобритании оружия для Украины. На тот момент Норвегия уже направила в республику 100 зенитных ракетных комплексов «Мистраль», а также 4000 противотанковых гранатометов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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