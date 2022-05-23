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В Пентагоне рассказали о военной помощи Дании и Чехии Украине

Ведомости

Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил власти Дании, которые объявили о передаче Киеву противокорабельной пусковой установки «Гарпун» и ракет к ней, сообщили «РИА Новости».

«Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче Украине пусковой установки "Гарпун" и ракет с тем, чтобы помочь Украине защитить свое побережье», — заявил Остин.

Также он поблагодарил Чехию за недавние поставки вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем. По словам Остина, в ходе совещания с 44 странами - донорами военной помощи несколько стран, в том числе Италия, Греция, Норвегия и Польша, объявили о передаче Украине «критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов».

21 мая президент США Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.», который включает новый пакет помощи Киеву на $40 млрд. Изначально Байден просил конгресс выделить $33 млрд, однако члены парламента согласились увеличить эту сумму почти на $7 млрд.

Ранее сенатор Рэнд Пол заявил в интервью порталу Breitbart, что США придется занимать деньги у Китая, чтобы предоставить военную помощь Украине. «У США нет денег, которые мы могли бы отправить Украине. Скорее всего, придется занимать у Китая, чтобы направить средства Киеву», — заявил он. Сенатор считает неоправданным брать кредиты на военные поставки.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

Ранее по теме: СВР обвинила США в привлечении террористов для участия в боях на Украине

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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