В Пентагоне рассказали о военной помощи Дании и Чехии Украине
Глава Пентагона Ллойд Остин поблагодарил власти Дании, которые объявили о передаче Киеву противокорабельной пусковой установки «Гарпун» и ракет к ней, сообщили «РИА Новости».
«Я особенно благодарен Дании, которая объявила сегодня о передаче Украине пусковой установки "Гарпун" и ракет с тем, чтобы помочь Украине защитить свое побережье», — заявил Остин.
Также он поблагодарил Чехию за недавние поставки вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем. По словам Остина, в ходе совещания с 44 странами - донорами военной помощи несколько стран, в том числе Италия, Греция, Норвегия и Польша, объявили о передаче Украине «критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов».
21 мая президент США Джо Байден подписал закон «О дополнительных ассигнованиях Украине на 2022 г.», который включает новый пакет помощи Киеву на $40 млрд. Изначально Байден просил конгресс выделить $33 млрд, однако члены парламента согласились увеличить эту сумму почти на $7 млрд.
Ранее сенатор Рэнд Пол заявил в интервью порталу Breitbart, что США придется занимать деньги у Китая, чтобы предоставить военную помощь Украине. «У США нет денег, которые мы могли бы отправить Украине. Скорее всего, придется занимать у Китая, чтобы направить средства Киеву», — заявил он. Сенатор считает неоправданным брать кредиты на военные поставки.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.