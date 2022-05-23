В Пентагоне рассказали о военной помощи Дании и Чехии Украине

Также он поблагодарил Чехию за недавние поставки вертолетов огневой поддержки, танков и ракетных систем. По словам Остина, в ходе совещания с 44 странами - донорами военной помощи несколько стран, в том числе Италия, Греция, Норвегия и Польша, объявили о передаче Украине «критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов».