Байден подписал закон о выделении Украине $40 млрд помощи

11 мая палата представителей конгресса одобрила выделение этих средств на помощь Украине, однако 13 мая сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал принятие документа. Он настаивал, чтобы в законопроект внесли положение о том, что оборонные расходы, связанные с Украиной, будет контролировать генеральный инспектор, потому что после принятия документа такие траты с конца 2021 г. составят $60 млрд. 19 мая сенаторы одобрили законопроект — за него проголосовало 86 из 100 членов сената.