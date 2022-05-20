Американский сенатор заявил, что США придется занимать деньги на помощь Украине
США придется занять деньги у Китая, чтобы предоставить Украине военную помощь на $40 млрд, заявил сенатор США Рэнд Пол в интервью с порталом Breitbart.
«У США нет денег, которые мы могли отправить Украине. Скорее всего, придется занимать у Китая, чтобы направить средства Киеву», — заявил он. Сенатор считает неоправданным брать кредиты на военные поставки.
Сенат США накануне утвердил новый пакет помощи Киеву на $40 млрд, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену. Изначально президент США Джо Байден попросил у конгресса $33 млрд на военную помощь Киеву, но конгресс согласился выделить почти на $7 млрд больше.
11 мая палата представителей конгресса одобрила выделение этих средств на помощь Украине, однако 13 мая сенатор Пол заблокировал принятие документа. Он настаивал, чтобы в законопроект внесли положение о том, что оборонные расходы, связанные с Украиной, будет контролировать генеральный инспектор, потому что после принятия документа такие траты с конца 2021 г. составят $60 млрд. 19 мая сенаторы одобрили законопроект — за него проголосовало 86 из 100 членов сената.
9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружения Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, принимая помощь от США по ленд-лизу, президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму.