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Американский сенатор заявил, что США придется занимать деньги на помощь Украине

Ведомости

США придется занять деньги у Китая, чтобы предоставить Украине военную помощь на $40 млрд, заявил сенатор США Рэнд Пол в интервью с порталом Breitbart.

«У США нет денег, которые мы могли отправить Украине. Скорее всего, придется занимать у Китая, чтобы направить средства Киеву», — заявил он. Сенатор считает неоправданным брать кредиты на военные поставки.

Сенат США накануне утвердил новый пакет помощи Киеву на $40 млрд, отправив законопроект на подпись президенту Джо Байдену. Изначально президент США Джо Байден попросил у конгресса $33 млрд на военную помощь Киеву, но конгресс согласился выделить почти на $7 млрд больше.

11 мая палата представителей конгресса одобрила выделение этих средств на помощь Украине, однако 13 мая сенатор Пол заблокировал принятие документа. Он настаивал, чтобы в законопроект внесли положение о том, что оборонные расходы, связанные с Украиной, будет контролировать генеральный инспектор, потому что после принятия документа такие траты с конца 2021 г. составят $60 млрд. 19 мая сенаторы одобрили законопроект — за него проголосовало 86 из 100 членов сената. 

9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе в отношении Украины, который упростит поставки вооружения Киеву. В Кремле подчеркивали, что «накачивание» Украины оружием со стороны Запада приведет к нестабильности в Европе и снижению уровня безопасности. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, принимая помощь от США по ленд-лизу, президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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