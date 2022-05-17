СВР обвинила США в привлечении террористов для участия в боях на Украине

В СВР отмечают, что ради достижения своих геополитических целей США спонсирует в том числе и террористические организации. «С последствиями этого в администрации Дж. Байдена не считаются, даже если речь идет об угрозах безопасности европейских союзников, да и жизням самих американцев», – подчеркнули в службе.