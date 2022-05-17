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СВР обвинила США в привлечении террористов для участия в боях на Украине

Ведомости

США привлекает в качестве наемников на Украину членов международных террористических организаций, в том числе запрещенного в России ИГ, следует из сообщения на сайте ведомства.

По сведениям службы, в апреле 2022 г. американские спецслужбы содействовали освобождению из тюрем, подконтрольных сирийским курдам, 60 боевиков ИГ в возрасте от 20 до 25 лет. Боевики были переброшены в район американской военной базы «Эт-Танф» в Сирии, где они проходили обучение перед отправкой на Украину.

«Формируемые из них специальные отряды нацеливаются главным образом на осуществление диверсионно-террористических акций против подразделений ВС РФ в Сирии, а теперь еще и на Украине», – заявили в ведомстве.

В разведке отмечают, что американская база стала «террористическим хабом», где одновременно проходит подготовка к применению нескольких типов противотанковых ракетных комплексов, разведывательно-ударных беспилотников MQ-1C, средств связи и наблюдения порядка 500 игиловцев и других джихадистов, предпочтительно из государств Закавказья и Центральной Азии.

В СВР отмечают, что ради достижения своих геополитических целей США спонсирует в том числе и террористические организации. «С последствиями этого в администрации Дж. Байдена не считаются, даже если речь идет об угрозах безопасности европейских союзников, да и жизням самих американцев», – подчеркнули в службе.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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