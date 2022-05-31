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В Киеве пообещали «устроить истерику», если США откажутся от поставки РСЗО

Ведомости

Украина устроит США «образцово-показательную истерику», если администрация Джо Байдена не предоставит ей реактивные системы залпового огня (РСЗО), передают украинские СМИ со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

«Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — отметил Арестович (цитата по ТАСС).

Он также прокомментировал заявления президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не планирует поставлять к этим комплексам ракеты большой дальности, которыми украинские военные смогли бы обстреливать территорию России. «Но нам и 70 км с головой хватит», — отметил украинский политик.

Накануне Байден заявил, что США не будут поставлять Украине ракетные системы, способные наносить удары по территории России. Как писало издание New York Times, Киев неоднократно просил пусковые установки, а Белый дом не решался «предпринимать шаги, которые Москва могла бы счесть эскалацией». Решение о передаче вооружений задержал аргумент о риске удара по российским территориям.

Посол России в США Анатолий Антонов отмечал, что поставка на Украину дальнобойных ракетных вооружений стала бы провокационным шагом. По его словам, Россия неоднократно сообщала США, что «беспрецедентная накачка Украины вооружениями существенно повышает риски эскалации конфликта». Антонов также указал на риск размещения РЗСО вблизи российских границ, из-за чего Киев сможет наносить удары по российским городам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных