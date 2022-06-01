Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине
Президент США Джо Байден официально объявил о новом пакете военной помощи Украине, следует из заявления на сайте Белого дома.
«Сегодня я объявляю о выделении нового важного пакета в области безопасности для оказания своевременной и критически важной помощи украинским военным. Благодаря дополнительному финансированию для Украины, принятому при подавляющей двухпартийной поддержке в конгрессе, США продолжат поставлять Украине еще больше оружия», — говорится в заявлении.
По словам Байдена, очередной пакет военной помощи включает «новые возможности и передовые вооружения», в том числе реактивные системы залпового огня (РЗСО) HIMARS с боеприпасами. Издание Politico ранее сообщило, что Вашингтон пока воздерживается от поставок систем HIMARS и MLRS, несмотря на настойчивые просьбы Киева, в том числе опасаясь эскалации со стороны России.
Госсекретарь США Энтони Блинкен ранее заявил, что Украина дала заверения партнерам, что не будет использовать поставляемые ей американские РСЗО для ударов по территории России. «Между Украиной и США существует крепкая доверительная связь», — сказал он (цитата по ТАСС).
Позже в Пентагоне уточнили, что, помимо РСЗО и боеприпасов к ним, в новый пакет военной помощи Украины входят 4 вертолета Ми-17, 1000 ракет Javelin и 15 тактических машин.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Москва не верит словам президента Украины Владимира Зеленского по этому вопросу. «Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры. Поэтому относимся мы к этому, конечно, негативно», — отметил он. Отвечая на вопрос, что будет, если Украина применит РСЗО против объектов на территории России, Песков призвал «не говорить о самых плохих сценариях».