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Минобороны РФ пригрозило нанести удар по центрам принятия решений в Киеве

Ведомости

Вооруженные силы России нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве в случае продолжения попыток организации диверсий и обстрелов территории РФ, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве», — сказал представитель военного ведомства России.

Также Конашенков рассказал о нанесенных российскими войсками ударах по военным объектам на территории Украины, среди которых один пункт управления, пять опорных пунктов, один командный пункт и штаб.

13 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пункт пограничного пропуска в Кореневском районе Курской области, граничащем с Украиной, обстреляли из стрелкового оружия. Кроме того, 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении железнодорожных путей. 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на низкой высоте зашли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде, сообщали в Минобороны. В результате на предприятии произошел пожар, пострадавших не было.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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