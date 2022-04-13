Минобороны РФ пригрозило нанести удар по центрам принятия решений в Киеве
Вооруженные силы России нанесут удары по центрам принятия решений в Киеве в случае продолжения попыток организации диверсий и обстрелов территории РФ, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Видим попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам на территории Российской Федерации. Если такие случаи продолжатся, то Вооруженными силами Российской Федерации будут нанесены удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве», — сказал представитель военного ведомства России.
Также Конашенков рассказал о нанесенных российскими войсками ударах по военным объектам на территории Украины, среди которых один пункт управления, пять опорных пунктов, один командный пункт и штаб.
13 апреля губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что пункт пограничного пропуска в Кореневском районе Курской области, граничащем с Украиной, обстреляли из стрелкового оружия. Кроме того, 12 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о повреждении железнодорожных путей. 1 апреля два украинских вертолета Ми-24 на низкой высоте зашли в воздушное пространство России и нанесли удар по нефтехранилищу в Белгороде, сообщали в Минобороны. В результате на предприятии произошел пожар, пострадавших не было.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донецкой и Луганской народных республик, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. 2 марта Конашенков сообщил, что российские военные устраняют «угрозу, которая до недавнего времени исходила со стороны Украины». В частности, как полагают в министерстве, в республике в ближайшее время должны были появиться базы НАТО и ядерное оружие.