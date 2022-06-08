Лавров назвал несерьезным условие Зеленского отвести войска для переговоров
Требование президента Украины Владимира Зеленского отвести российские войска за линию по состоянию на 24 февраля для начала переговоров являются «несерьезным подходом». Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.
«Это абсолютно не серьезный подход, к тому же полностью противоречащий тем инициативам, которые сама украинская делегация выдвигала 29 марта здесь же [в Турции]. Поэтому таких метаний мы наблюдаем ежедневно несколько раз», — сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
Накануне Financial Times сообщало, что Зеленский, хотя и считает, что победа должна быть достигнута на поле боя, по-прежнему открыт для мирных переговоров. В то же время он намерен вести переговоры только с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский также отметил, что союзники Украины могли бы сделать больше, чтобы «усадить» Россию за стол переговоров, в том числе поставляя стране оружие и ужесточая экономические санкции против Москвы, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. По мнению президента Украины, ее партнеры не должны быть «просто посредниками».
3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в текущих условиях нет смысла даже теоретически говорить о встрече Путина и Зеленского. По ее словам, Россия благодарна всем, кто предлагает себя в качестве посредника в переговорах, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», добавила она.
1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при разработке окончательной версии документа, в котором будут прописаны двусторонние договоренности. С 24 февраля делегации России и Украины провели несколько раундов переговоров. В середине мая российский МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.