Лавров назвал несерьезным условие Зеленского отвести войска для переговоров

Накануне Financial Times сообщало, что Зеленский, хотя и считает, что победа должна быть достигнута на поле боя, по-прежнему открыт для мирных переговоров. В то же время он намерен вести переговоры только с президентом России Владимиром Путиным. Зеленский также отметил, что союзники Украины могли бы сделать больше, чтобы «усадить» Россию за стол переговоров, в том числе поставляя стране оружие и ужесточая экономические санкции против Москвы, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. По мнению президента Украины, ее партнеры не должны быть «просто посредниками».