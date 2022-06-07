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Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему открыт для мирных переговоров только с российским лидером Владимиром Путиным, пишет издание Financial Times.  

По мнению Зеленского, «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он все еще открыт для мирных переговоров. Они должны вестись напрямую с Путиным, потому что в российском руководстве «больше не с кем разговаривать», считает он.

«Нам нужен постоянный интерес со стороны Запада, поддержка суверенитета Украины. Не может быть переговоров за спиной Украины. Как можно добиться прекращения огня, не прислушиваясь к позиции страны? Это удивительно», — отметил украинский президент.

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Зеленский также отметил, что союзники Украины могли бы сделать больше, чтобы «усадить» Россию за стол переговоров, в том числе поставляя стране оружие и ужесточая экономические санкции против Москвы, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. Они не должны быть простыми посредниками — необходимо обеспечить, чтобы Москва прекратила свои военные действия и соблюдала режим прекращение огня, заключил он.

3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в текущих условиях нет смысла даже теоретически говорить о встрече Путина и Зеленского. По ее словам, Россия благодарна всем, кто предлагает себя в качестве посредника в переговорах, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», — добавила она.

1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при разработке окончательной версии документа, в котором будут прописаны двусторонние договоренности.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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