Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным

3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в текущих условиях нет смысла даже теоретически говорить о встрече Путина и Зеленского. По ее словам, Россия благодарна всем, кто предлагает себя в качестве посредника в переговорах, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», — добавила она.