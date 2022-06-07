Зеленский вновь заявил о готовности к мирным переговорам с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский по-прежнему открыт для мирных переговоров только с российским лидером Владимиром Путиным, пишет издание Financial Times.
По мнению Зеленского, «победа должна быть достигнута на поле боя», однако он все еще открыт для мирных переговоров. Они должны вестись напрямую с Путиным, потому что в российском руководстве «больше не с кем разговаривать», считает он.
«Нам нужен постоянный интерес со стороны Запада, поддержка суверенитета Украины. Не может быть переговоров за спиной Украины. Как можно добиться прекращения огня, не прислушиваясь к позиции страны? Это удивительно», — отметил украинский президент.
Зеленский также отметил, что союзники Украины могли бы сделать больше, чтобы «усадить» Россию за стол переговоров, в том числе поставляя стране оружие и ужесточая экономические санкции против Москвы, включая полное эмбарго на поставки нефти и газа. Они не должны быть простыми посредниками — необходимо обеспечить, чтобы Москва прекратила свои военные действия и соблюдала режим прекращение огня, заключил он.
3 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в текущих условиях нет смысла даже теоретически говорить о встрече Путина и Зеленского. По ее словам, Россия благодарна всем, кто предлагает себя в качестве посредника в переговорах, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», — добавила она.
1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при разработке окончательной версии документа, в котором будут прописаны двусторонние договоренности.