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МИД России: нет смысла даже теоретически говорить о встрече Путина и Зеленского

Ведомости

Сейчас нет смысла даже в теории обсуждать возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встречи Путина и Зеленского)», — отметила Захарова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, Россия благодарна всем, кто предлагает себя в качестве посредника в переговорах, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», — добавила она.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что во время разговора с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным. До этого Зеленский неоднократно заявлял о желании встретиться с президентом России, а Эрдоган предлагал провести такую встречу в Турции.

1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при разработке окончательной версии документа, в котором будут прописаны двусторонние договоренности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных