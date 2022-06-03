МИД России: нет смысла даже теоретически говорить о встрече Путина и Зеленского
Сейчас нет смысла даже в теории обсуждать возможную встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встречи Путина и Зеленского)», — отметила Захарова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, Россия благодарна всем, кто предлагает себя в качестве посредника в переговорах, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», — добавила она.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что во время разговора с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский заявил о желании встретиться с Путиным. До этого Зеленский неоднократно заявлял о желании встретиться с президентом России, а Эрдоган предлагал провести такую встречу в Турции.
1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только при разработке окончательной версии документа, в котором будут прописаны двусторонние договоренности.