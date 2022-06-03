МИД России: нет смысла даже теоретически говорить о встрече Путина и Зеленского

«Честно говоря, я не вижу сейчас смысла даже теоретически рассуждать об этом вопросе (встречи Путина и Зеленского)», — отметила Захарова (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, Россия благодарна всем, кто предлагает себя в качестве посредника в переговорах, «но заниматься сейчас просто рассуждениями, не имея никакой фактологии, я просто бы не стала», — добавила она.