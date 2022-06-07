Лавров обсудит в Турции перспективы возобновления переговоров с Украиной

Также в ходе визита Лаврова в Анкару министры обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Центральной Азии и в Черноморском регионе. В министерстве напомнили, что в этом году диалог России и Турции сохранил «высокую интенсивность»: президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган девять раз поговорили по телефону, а в марте Лавров и Чавушоглу дважды встречались лично.