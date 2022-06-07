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Лавров обсудит в Турции перспективы возобновления переговоров с Украиной

Ведомости

Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 8 июня обсудят ситуацию на Украине и возможность возобновить переговоры Москвы и Киева, говорится на сайте МИД России.

«Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения», — говорится в сообщении.

Также в ходе визита Лаврова в Анкару министры обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Центральной Азии и в Черноморском регионе. В министерстве напомнили, что в этом году диалог России и Турции сохранил «высокую интенсивность»: президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган девять раз поговорили по телефону, а в марте Лавров и Чавушоглу дважды встречались лично.

После начала спецоперации на Украине Эрдоган несколько раз предлагал провести в Турции переговоры Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Также в Анталье прошла встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а в Стамбуле провели переговоры делегации России и Украины. В середине мая МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.

Ранее по теме: В МИД России заявили о «фактическом выходе» Украины из переговоров

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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