Лавров обсудит в Турции перспективы возобновления переговоров с Украиной
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 8 июня обсудят ситуацию на Украине и возможность возобновить переговоры Москвы и Киева, говорится на сайте МИД России.
«Министры обменяются взглядами на текущее положение дел в украинском кризисе, перспективы возобновления российско-украинских мирных переговоров. Российская сторона проинформирует турецких коллег о ходе специальной военной операции Вооруженных сил Российской Федерации на Украине и шагах, предпринимаемых для обеспечения безопасности мирного населения», — говорится в сообщении.
Также в ходе визита Лаврова в Анкару министры обсудят двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке, Центральной Азии и в Черноморском регионе. В министерстве напомнили, что в этом году диалог России и Турции сохранил «высокую интенсивность»: президенты двух стран Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган девять раз поговорили по телефону, а в марте Лавров и Чавушоглу дважды встречались лично.
После начала спецоперации на Украине Эрдоган несколько раз предлагал провести в Турции переговоры Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Также в Анталье прошла встреча Лаврова с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, а в Стамбуле провели переговоры делегации России и Украины. В середине мая МИД сообщил, что переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них.