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В МИД России заявили о «фактическом выходе» Украины из переговоров

Ведомости

Переговоры России и Украины по мирному соглашению не продолжаются, Киев фактически вышел из них, заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко на полях II Центральноазиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Переговоры не продолжаются. Украина фактически вышла из переговорного процесса», — заявил Руденко (цитата по ТАСС). По его словам, украинская сторона также не дала ответа на письменные предложения Москвы по договору.

Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн.

29 марта Украина передала российской делегации письменные предложения по мирному соглашению. Киев предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. 15 апреля МИД России передал Киеву письменный ответ. 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, Россия так и не получила ответа на свои предложения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных