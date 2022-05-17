В МИД России заявили о «фактическом выходе» Украины из переговоров

Переговоры России и Украины начались через несколько дней после начала спецоперации. С конца февраля представители сторон провели несколько раундов переговоров об урегулировании ситуации. Делегации стран проводили переговоры на территории Белоруссии и онлайн.



29 марта Украина передала российской делегации письменные предложения по мирному соглашению. Киев предложил установить нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус страны в обмен на международные гарантии безопасности. 15 апреля МИД России передал Киеву письменный ответ. 13 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что движение по мирному соглашению между Украиной и Россией отсутствует, Россия так и не получила ответа на свои предложения.