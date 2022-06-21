Минтранс: российские самолеты летают в 11 стран
Самолеты российских авиакомпаний выполняют рейсы в 11 стран, а в Россию летают 32 иностранные авиакомпании из 22 стран мира, заявил министр транспорта Валерий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Министр не уточнил названия этих стран.
«Если коснуться сообщения международного, к нам летают 32 авиакомпании зарубежные из 22 стран. А сами мы летаем в 11 стран, наши авиакомпании, наши самолеты. Поэтому мы получаем разрешение, подтверждение, что они не будут арестовывать самолеты, они принимают эти условия, и мы движемся в их направлении», — рассказал Савельев (цитата по ТАСС).
По его словам, почти все российские самолеты перевели в отечественный реестр и перестраховали в стране. Сейчас в авиапарке России находится 1272 самолета, в том числе 1148 гражданских. Иностранные самолеты, которые остались у российских перевозчиков, не были экспроприированы.
«Наши авиакомпании продолжают на счет в Центральном банке аккумулировать лизинговые платежи в рублях. Если собственник хочет получить, он конвертирует и забирает. Но санкции не позволяют нам платить в валюте, хотя компании могли бы заплатить, с одной стороны. С другой стороны, они не готовы конвертировать деньги, которые мы на счета зачисляем. Такая история», — отметил он.
После начала военной операции на Украине страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для России. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках.