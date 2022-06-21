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Минтранс: российские самолеты летают в 11 стран

Ведомости

Самолеты российских авиакомпаний выполняют рейсы в 11 стран, а в Россию летают 32 иностранные авиакомпании из 22 стран мира, заявил министр транспорта Валерий Савельев в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 24». Министр не уточнил названия этих стран.

«Если коснуться сообщения международного, к нам летают 32 авиакомпании зарубежные из 22 стран. А сами мы летаем в 11 стран, наши авиакомпании, наши самолеты. Поэтому мы получаем разрешение, подтверждение, что они не будут арестовывать самолеты, они принимают эти условия, и мы движемся в их направлении», — рассказал Савельев (цитата по ТАСС).

По его словам, почти все российские самолеты перевели в отечественный реестр и перестраховали в стране. Сейчас в авиапарке России находится 1272 самолета, в том числе 1148 гражданских. Иностранные самолеты, которые остались у российских перевозчиков, не были экспроприированы. 

«Наши авиакомпании продолжают на счет в Центральном банке аккумулировать лизинговые платежи в рублях. Если собственник хочет получить, он конвертирует и забирает. Но санкции не позволяют нам платить в валюте, хотя компании могли бы заплатить, с одной стороны. С другой стороны, они не готовы конвертировать деньги, которые мы на счета зачисляем. Такая история», — отметил он.

После начала военной операции на Украине страны Евросоюза и США закрыли воздушное пространство для России. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных