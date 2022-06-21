Минтранс: российские самолеты летают в 11 стран

«Наши авиакомпании продолжают на счет в Центральном банке аккумулировать лизинговые платежи в рублях. Если собственник хочет получить, он конвертирует и забирает. Но санкции не позволяют нам платить в валюте, хотя компании могли бы заплатить, с одной стороны. С другой стороны, они не готовы конвертировать деньги, которые мы на счета зачисляем. Такая история», — отметил он.