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Бизнес

Крупнейший завод по производству свинца приостановил работу из-за невозможности экспорта

Ведомости

Завод «Фрегат» по производству вторичного свинца в Московской области приостановил работу. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей компании. 

Причиной остановки крупнейшего свинцового завода в России стало полное прекращение экспорта. Минпромторг так и не выдал предприятию лицензию на экспорт свинца, а внутренний спрос на него крайне низкий. 

Лицензию на экспорт необработанного металла производители свинца должны получать с 15 мая по 15 ноября. По словам собеседников газеты, с помощью лицензирования Минпромторг хотел побороть кустарных переработчиков старых свинцово-кислотных аккумуляторов ОСКАБ, которые используются для производства свинца. Так, предприятие должно было предоставить разрешение на сбор, утилизацию, обработку и обезвреживание ОСКАБ. При этом завод не может иметь лицензию сразу на все виды деятельности с ОСКАБ. Источник добавил, что это требование изначально носило избыточный характер. 

«Фрегат» ежегодно выпускает около четверти всего объема производства свинца в России (до 40 000 т свинца и сплавов в год). За 5 месяцев 2022 г. предприятие, по данным «Коммерсанта», выпустило около 17 500 т металла. В «Фрегате» рассказали, что пока что завод приостановили на один месяц. «Будем смотреть, что будет дальше с лицензированием. Будем искать рынки сбыта», — добавили в компании.

В начале июня «Коммерсантъ» писал, что российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта. По словам источника газеты, Евросоюз не отказывался от российского металла, прекращение экспорта объяснялось тем, что Минпромторг не выдает лицензии. Тогда же ведомство опубликовало проект поправок к процедуре выдачи лицензий, согласно которому производителю будет достаточно иметь лицензию только на один или несколько видов деятельности с ОСКАБ. Но постановление правительства так и не было опубликовано. В Минпромторге на вопросы издания не ответили.

Уже с 10 июля в рамках пятого пакета санкций ЕС запретит покупать российский свинец. В сложившихся обстоятельствах Минпромторг рекомендовал предприятиям искать новых покупателей среди дружественных стран. Но, как говорят собеседники газеты, без лицензии и понимания даты и объема поставки вести переговоры с новыми партнерами бессмысленно. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных