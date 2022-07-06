Крупнейший завод по производству свинца приостановил работу из-за невозможности экспорта

В начале июня «Коммерсантъ» писал, что российские заводы по производству свинца оказались на грани закрытия из-за полной остановки экспорта. По словам источника газеты, Евросоюз не отказывался от российского металла, прекращение экспорта объяснялось тем, что Минпромторг не выдает лицензии. Тогда же ведомство опубликовало проект поправок к процедуре выдачи лицензий, согласно которому производителю будет достаточно иметь лицензию только на один или несколько видов деятельности с ОСКАБ. Но постановление правительства так и не было опубликовано. В Минпромторге на вопросы издания не ответили.