Petropavlovsk планирует подать заявление для назначения внешнего управления

20 апреля крупнейший кредитор компании - «Газпромбанк» — потребовал незамедлительно погасить кредит на сумму около $201 млн, а затем передал все права по этому кредиту «УГМК-Инвест». В Petropavlovsk заявили, что не могут погасить займ сейчас, а совет директоров считает маловероятной возможность рефинансировать займ и пока не смог этого сделать. Petropavlovsk привлек консультантов для изучения возможности продажи всей доли компании в производствах: он получил предложение о покупке от одной стороны и уведомление о заинтересованности от другой. Компания ведет переговоры с потенциальными покупателями, однако сейчас нет ясности, состоятся ли сделки.