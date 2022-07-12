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Бизнес

Petropavlovsk планирует подать заявление для назначения внешнего управления

Ведомости

Совет директоров одной из крупнейших золотодобывающих компаний России - Petropavlovsk PLC решил подать заявление в суд для назначения внешними управляющими компании Алистера Мэнсона, Тревора Биньона и Джо Роллса из Opus Business Advisory Group, говорится в уведомлении компании. Совет планирует организовать рассмотрение заявления в последующие дни в Высоком суде Лондона. 

«С учетом вышесказанного, компания обратилась с заявлением о снятии с торгов своих обыкновенных акций из премиального сегмента официального списка акций, допущенных к торгам и о снятии с торгов гарантированных конвертируемых облигаций со ставкой купона 8,25% с погашением в 2024г., выпущенных Petropavlovsk 2010 («Конвертируемые Облигации») и их исключении из официального списка ценных бумаг», — сообщили в пресс-службе.

Также со временем компания хочет снять с торгов на Мосбирже обыкновенные акции, а также гарантированные облигации на сумму $500 млн с купоном 8,125% с Ирландской международной биржи. 

Акции Petropavlovsk в ходе торгов на Мосбирже 12 июля пожешевели на 39,29%, до 2,3 руб. за бумагу. Максимальная стоимость акций 12 июля составляла 3,8 руб., минимальная — 2,1 руб. 

20 апреля крупнейший кредитор компании - «Газпромбанк» — потребовал незамедлительно погасить кредит на сумму около $201 млн, а затем передал все права по этому кредиту «УГМК-Инвест». В Petropavlovsk заявили, что не могут погасить займ сейчас, а совет директоров считает маловероятной возможность рефинансировать займ и пока не смог этого сделать. Petropavlovsk привлек консультантов для изучения возможности продажи всей доли компании в производствах: он получил предложение о покупке от одной стороны и уведомление о заинтересованности от другой. Компания ведет переговоры с потенциальными покупателями, однако сейчас нет ясности, состоятся ли сделки.

13 мая «Газпромбанк» разрешил Petropavlovsk продавать золото третьим лицам. Согласно условиям выданных займов, компания должна была продавать банку 100% добытого золота. Petropavlovsk отмечает, что уже нашла новых покупателей и обратилась за лицензией на экспорт золота. Компания также получила уведомление от банка о том, что он может отозвать разрешение на продажу золота третьим лицам в любое время и не предоставлять его далее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных