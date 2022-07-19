Аудиторы оценили убытки иностранных ритейлеров от ухода из России в $800 млн

Общая сумма убытков иностранных fashion-ритейлеров от полного ухода из России может составить $760-800 млн, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний, которые изучали возможные потери по запросу сетей. По словам одного из собеседников, эта оценка консервативная; убытки могут оказаться больше, если компании не смогут распродать остатки товаров и удачно для себя разорвать контракты на аренду.