Аудиторы оценили убытки иностранных ритейлеров от ухода из России в $800 млн
Общая сумма убытков иностранных fashion-ритейлеров от полного ухода из России может составить $760-800 млн, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей двух аудиторских компаний, которые изучали возможные потери по запросу сетей. По словам одного из собеседников, эта оценка консервативная; убытки могут оказаться больше, если компании не смогут распродать остатки товаров и удачно для себя разорвать контракты на аренду.
После начала спецоперации на Украине многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. Такое решение принял концерн Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti), Marks&Spencer, Nike, Adidas, Mango, Uniqlo, Bershka и др. Также польская LPP закрыла ранее магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, однако 19 мая компания сообщила об их открытии под новыми названиями на фоне продажи российского подразделения китайскому консорциуму.
Источники издания рассказали, что самые большие потери может понести испанский концерн Inditex (Zara, Massimo Dutti, Pull&Bear и т. д.) — около $300 млн, японский Uniqlo — $150-170 млн, у французского Decathlon примерно столько же. Изданию не удалось получить комментарии этих компаний. Они приостановили работу в России, но пока не решили окончательно из нее уйти.
Издание отметило, что часть иностранных сетей уже начала получать иски от владельцев торговых площадей. Согласно картотеке арбитражных дел, с мая по середину июля зарегистрировали более 30 заявлений с общей суммой требования на более 2,3 млрд руб., из которых 1,46 млрд пришлось на Inditex, а 563 млн руб. — на H&M.
Аналитики пояснили, что до кризиса крупные ритейлеры платили операторам торговых центров небольшую фиксированную ставку плюс 7-10% от годового товарооборота, однако сейчас компании, которые временно закрыли магазины, оплачивают 30-70% стоимости аренды, а в некоторых случаях постепенно снижают сумму оплаты аренды или вовсе перестают ее оплачивать. Быстро расторгнуть договор аренды невозможно, потому что ритейлер должен уведомить оператора ТЦ об этом за полгода, иначе владелец площадей заберет депозит, который компания внесла при заключении договора аренды.
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