H&M объявил об уходе из России
Крупнейший мировой ритейлер одежды H&M запустил процесс сворачивания бизнеса на российском рынке, следует из заявления компании. В начале марте H&M приостановил все продажи в России.
В заявлении говорится, что компания не может продолжать деятельность в России из-за «операционных проблем и непредсказуемого будущего». «Сейчас основное внимание уделяется обеспечению ответственного сворачивания операций и оказанию наилучшей поддержки всем заинтересованным коллегам в ближайшие месяцы», — следует из сообщения. H&M работал в России с 2009 г.
Компания планирует возобновить работу магазинов на ограниченный период времени, чтобы продать оставшиеся запасы в России. «Мы глубоко опечалены тем, какое влияние это окажет на наших коллег, и очень благодарны им за тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — отметила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.
В конце июня компания сообщила, что приостановка деятельности в России, Белоруссии и Украине обошлась H&M в 228 млн шведских крон ($22,7 млн). В компании отметили, что в 2019 г. на эти рынки приходилось около 10% операционной прибыли H&M.
После начала спецоперации на Украине многие зарубежные сети магазинов одежды приостановили работу в России. Такое решение принял концерн Inditex (Zara, Zara Home, Bershka, Pull & Bear, Massimo Dutti), Marks & Spencer, Nike, Adidas и др. Также польская LPP закрыла ранее магазины Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, однако 19 мая компания сообщила об их открытии под новыми названиями на фоне продажи российского подразделения китайскому консорциуму.
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