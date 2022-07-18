H&M объявил об уходе из России

Компания планирует возобновить работу магазинов на ограниченный период времени, чтобы продать оставшиеся запасы в России. «Мы глубоко опечалены тем, какое влияние это окажет на наших коллег, и очень благодарны им за тяжелую работу и самоотверженность. Кроме того, мы хотим поблагодарить наших клиентов за их поддержку на протяжении многих лет», — отметила генеральный директор H&M Group Хелена Хельмерссон.