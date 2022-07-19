«Алроса» планирует выплатить купоны по еврооблигациям в рублях

В компании рассказали, что в рамках указа президента России Владимира Путина «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» «Алроса» направит в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) запрос на проведение идентификации держателей еврооблигаций компании, права на которые учитываются на счетах НРД и российских депозитариев. Речь идет о купонах, срок оплаты которых наступил 9 апреля 2022 г. и 25 апреля 2022 г., отметили в компании.