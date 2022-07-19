«Алроса» планирует выплатить купоны по еврооблигациям в рублях
Алмазодобывающий холдинг «Алроса» решил выплатить купонный доход в рублях по двум выпускам еврооблигаций на сумму $500 млн каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 гг., сообщила пресс-служба компании. Из-за санкций США, ЕС и Великобритании компания 9 апреля и 25 июня технически не смогла выплатить купоны. Ранее компания оценила купон по евробондам со сроком погашения в 2027 г. в $7,75 млн.
В компании рассказали, что в рамках указа президента России Владимира Путина «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» «Алроса» направит в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) запрос на проведение идентификации держателей еврооблигаций компании, права на которые учитываются на счетах НРД и российских депозитариев. Речь идет о купонах, срок оплаты которых наступил 9 апреля 2022 г. и 25 апреля 2022 г., отметили в компании.
В «Алросе» уточнили, что выплата купонов держателям бумаг, права которых учитываются в иностранных депозитариях, технически невозможен. Такие держатели могут подать заявки в регуляторы США и Великобритании на выдачу лицензий, которые позволили бы «Алросе» выплатить купонный доход.
24 марта власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которые предполагают заморозку активов холдинга в стране. В начале апреля санкции против компании ввели США, ЕС, Канада и Австралия. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса