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Бизнес

«Алроса» планирует выплатить купоны по еврооблигациям в рублях

Ведомости

Алмазодобывающий холдинг «Алроса» решил выплатить купонный доход в рублях по двум выпускам еврооблигаций на сумму $500 млн каждый со сроками погашения в 2024 и 2027 гг., сообщила пресс-служба компании. Из-за санкций США, ЕС и Великобритании компания 9 апреля и 25 июня технически не смогла выплатить купоны. Ранее компания оценила купон по евробондам со сроком погашения в 2027 г. в $7,75 млн.

В компании рассказали, что в рамках указа президента России Владимира Путина «О репатриации резидентами – участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» «Алроса» направит в «Национальный расчетный депозитарий» (НРД) запрос на проведение идентификации держателей еврооблигаций компании, права на которые учитываются на счетах НРД и российских депозитариев. Речь идет о купонах, срок оплаты которых наступил 9 апреля 2022 г. и 25 апреля 2022 г., отметили в компании.

В «Алросе» уточнили, что выплата купонов держателям бумаг, права которых учитываются в иностранных депозитариях, технически невозможен. Такие держатели могут подать заявки в регуляторы США и Великобритании на выдачу лицензий, которые позволили бы «Алросе» выплатить купонный доход.

24 марта власти Великобритании ввели санкции в отношении «Алросы», которые предполагают заморозку активов холдинга в стране. В начале апреля санкции против компании ввели США, ЕС, Канада и Австралия. После введения санкций от закупок российских бриллиантов отказались швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных