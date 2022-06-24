«Алроса» не сможет заплатить по евробондам $7,75 млн из-за санкций

«Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении компании и эмитента (Alrosa Finance S.A.), а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении Российской Федерации и российских лиц, в настоящее время иностранные агенты и компании, обрабатывающие платежи в отношении облигаций, не имеют возможности проводить платежи компании и эмитента. В результате этого осуществление выплат по облигациям в настоящее время технически невозможно», — говорится в сообщении.