«Алроса» не сможет заплатить по евробондам $7,75 млн из-за санкций
Алмазодобывающий холдинг «Алроса» не сможет из-за санкций США, ЕС и Великобритании выплатить купон по еврооблигациям на сумму $7,75 млн, выпущенным Alrosa Finance S.A. (Люксембург), со сроком погашения в 2027 г., сообщается на сайте компании.
В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций: каждый на сумму $500 млн со сроками погашения в 2024 г. и 2027 г. и ставками купонов 4,65% и 3,1% годовых соответственно.
В сообщении компании отмечается, что в настоящее время выплатам препятствуют «не зависящие от компании обстоятельства».
«Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении компании и эмитента (Alrosa Finance S.A.), а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении Российской Федерации и российских лиц, в настоящее время иностранные агенты и компании, обрабатывающие платежи в отношении облигаций, не имеют возможности проводить платежи компании и эмитента. В результате этого осуществление выплат по облигациям в настоящее время технически невозможно», — говорится в сообщении.
Также выплатам препятствуют введенные ЕС 3 июня блокирующие санкции в адрес Национального расчетного депозитария (НРД), из-за которых расчетно-клиринговые компании Euroclear и Clearstream прекратили работу с НРД. Аналогичный подход заняла и компания DTC, являющаяся американским клиринговым центром в отношении облигаций, поясняется на сайте «Алросы».
Компания заверила, что сохраняет полную финансовую устойчивость и, будучи благонадежным участником рынков капитала, подтверждает готовность исполнить свои обязательства по облигациям в полном объеме, а также наличие необходимых для этого финансовых ресурсов. «Компания признает свои платежные обязательства по облигациям в полном объеме и намерена незамедлительно исполнить их надлежащим образом в равной степени перед всеми держателями облигаций после снятия регуляторных ограничений», — говорится в сообщении.
Также для защиты интересов держателей облигаций «Алроса» еще 29 марта подала заявку в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании на получение специальной лицензии, позволяющей осуществить выплату купонного дохода по облигациям в соответствии с эмиссионной документацией, не нарушая санкции, говорится на сайте компании. Но сегодняшний день лицензия так и не получена, добавляется в сообщении.
В марте швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co отказались от закупок российских бриллиантов. Об аналогичных мерах объявили другие крупные ювелирные сети — Signet Jewellers и Brilliant Earth.
11 мая крупнейшая мировая платформа по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями RapNet перестала торговать бриллиантами из России. Отказ обоснован введенными американскими санкциями.
В марте президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта из России алмазов непромышленной категории, т. е. используемых в ювелирной отрасли. По оценкам минфина США, на поставки «Алросы» приходится 28% мирового рынка и 90% добываемых в России алмазов.