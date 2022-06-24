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Бизнес

«Алроса» не сможет заплатить по евробондам $7,75 млн из-за санкций

Ведомости

Алмазодобывающий холдинг «Алроса» не сможет из-за санкций США, ЕС и Великобритании выплатить купон по еврооблигациям на сумму $7,75 млн, выпущенным Alrosa Finance S.A. (Люксембург), со сроком погашения в 2027 г., сообщается на сайте компании.

В настоящее время в обращении находятся два выпуска еврооблигаций: каждый на сумму $500 млн со сроками погашения в 2024 г. и 2027 г. и ставками купонов 4,65% и 3,1% годовых соответственно.

В сообщении компании отмечается, что в настоящее время выплатам препятствуют «не зависящие от компании обстоятельства».

«Вследствие санкционных ограничений, введенных в отношении компании и эмитента (Alrosa Finance S.A.), а также иных санкций, введенных США, ЕС и Великобританией в отношении Российской Федерации и российских лиц, в настоящее время иностранные агенты и компании, обрабатывающие платежи в отношении облигаций, не имеют возможности проводить платежи компании и эмитента. В результате этого осуществление выплат по облигациям в настоящее время технически невозможно», — говорится в сообщении.

Также выплатам препятствуют введенные ЕС 3 июня блокирующие санкции в адрес Национального расчетного депозитария (НРД), из-за которых расчетно-клиринговые компании Euroclear и Clearstream прекратили работу с НРД. Аналогичный подход заняла и компания DTC, являющаяся американским клиринговым центром в отношении облигаций, поясняется на сайте «Алросы».

Компания заверила, что сохраняет полную финансовую устойчивость и, будучи благонадежным участником рынков капитала, подтверждает готовность исполнить свои обязательства по облигациям в полном объеме, а также наличие необходимых для этого финансовых ресурсов. «Компания признает свои платежные обязательства по облигациям в полном объеме и намерена незамедлительно исполнить их надлежащим образом в равной степени перед всеми держателями облигаций после снятия регуляторных ограничений», — говорится в сообщении.

Также для защиты интересов держателей облигаций «Алроса» еще 29 марта подала заявку в Управление по осуществлению финансовых санкций Великобритании на получение специальной лицензии, позволяющей осуществить выплату купонного дохода по облигациям в соответствии с эмиссионной документацией, не нарушая санкции, говорится на сайте компании. Но сегодняшний день лицензия так и не получена, добавляется в сообщении.

24 марта Великобритания на фоне начала военной спецоперации России на Украине ввела в адрес холдинга «Алроса» санкции, предусматривающие замораживание активов компании. В начале апреля санкции «Алросе» объявили США, ЕС, Канада и Австралия.

В марте швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co отказались от закупок российских бриллиантов. Об аналогичных мерах объявили другие крупные ювелирные сети — Signet Jewellers и Brilliant Earth.

11 мая крупнейшая мировая платформа по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями RapNet перестала торговать бриллиантами из России. Отказ обоснован введенными американскими санкциями.

В марте президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта из России алмазов непромышленной категории, т. е. используемых в ювелирной отрасли. По оценкам минфина США, на поставки «Алросы» приходится 28% мирового рынка и 90% добываемых в России алмазов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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