Clearsteam приостановил конвертацию российских депозитарных расписок из-за санкций

В начале марта НРД по предписанию Банка России ограничил возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц и передачу прав на такие бумаги. НРД, действуя в рамках предписания Банка России, заблокировал все ценные бумаги, находящиеся на счете депо иностранного номинального держателя Clearstream Banking, сообщала 1 марта клиринговая система. «НРД подтвердил, что все активы на нашем счете в НРД заморожены», – констатировали, в свою очередь, в Euroclear.