Clearsteam приостановил конвертацию российских депозитарных расписок из-за санкций
Международная клиринговая организация Clearsteam Banking (находящаяся в Люксембурге «дочка» немецкой биржи Deutsche Böse) объявила о приостановке программы конвертации депозитарных расписок с российскими базовыми ценными бумагами из-за шестого пакета санкций, под который попал Национальный расчетный депозитарий (НРД).
Для клиентов это означает, что не будут обрабатываться их инструкции и поправки, в том числе новые, а также не будет обновляться статус ожидающих обработки инструкций, полученных с момента реализации шестого пакета санкций, говорится в сообщении.
Clearsteam проводит сейчас консультации с компетентными органами, чтобы ясно понимать степень влияния новых санкций ЕС на конвертацию депозитарных расписок.
3 июня Евросоюз утвердил шестой пакет санкций в отношении России. Помимо НРД в санкционный список попали «Оборонэнерго», «Воентелеком», «Военторг», «Камаз», «Татнефть-Нефтехим», «Ремдизель», УАЗ, а Сбербанк, Московский кредитный банк и Россельхозбанк собираются отключить от международной системы обмена финансовой информацией SWIFT 14 июня.
Банк России с 30 мая ограничил торги иностранными ценными бумагами из-за того, что международная расчетно-клиринговая компания Euroclear приостановила обслуживание счета НДР. Последнее событие сделало невозможным совершение расчетов по ряду иностранных ценных бумаг на СПб бирже, принадлежащих российским инвесторам. Ограничения коснутся только оборачиваемых на СПб бирже акций, которые оказались заблокированы на счете НРД.
В начале марта НРД по предписанию Банка России ограничил возможность выплаты по ценным бумагам российских эмитентов для иностранных физических и юридических лиц и передачу прав на такие бумаги. НРД, действуя в рамках предписания Банка России, заблокировал все ценные бумаги, находящиеся на счете депо иностранного номинального держателя Clearstream Banking, сообщала 1 марта клиринговая система. «НРД подтвердил, что все активы на нашем счете в НРД заморожены», – констатировали, в свою очередь, в Euroclear.