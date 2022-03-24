Великобритания ввела санкции против российских банков, Тинькова и Грефа
Великобритания ввела новые персональные санкции в отношении 33 граждан России. Под ограничения также попали российские банки и организации, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.
В черный список Великобритании вошли 59 физических лиц и организаций из России, а также шесть — из Белоруссии. Санкции предусматривают запрет на въезд страну и блокировку всех средств и активов. Под санкции, в частности, попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, «Оборонные инициативы».
Среди физлиц ограничения ввели, в частности, в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина, бывшего зампреда Льва Хасиса, бизнесмена Евгенийя Швидлера и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Помимо этого персональные санкции введены в отношении Ивана Сечина, сына зампредседателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина, и Андрея Патрушева, сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.
Из опубликованного документа следует, что британское правительство приняло решение не блокировать счета Тинькова или запрещать ему въезд в страну. Тем не менее транспортным средствам, принадлежащим бизнесмену, включая корабли и яхты, будет запрещен вход в порты британского королевства. Аналогичный запрет будет касаться воздушных судов, принадлежащих или арендуемых бизнесмену.
15 марта Великобритания ввела санкции против 350 физических и юридических лиц из России. Ограничения распространились на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Санкции против России также ввели США, Канада и страны ЕС.