Великобритания ввела санкции против российских банков, Тинькова и Грефа

15 марта Великобритания ввела санкции против 350 физических и юридических лиц из России. Ограничения распространились на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Санкции против России также ввели США, Канада и страны ЕС.