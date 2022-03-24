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Великобритания ввела санкции против российских банков, Тинькова и Грефа

Ведомости

Великобритания ввела новые персональные санкции в отношении 33 граждан России. Под ограничения также попали российские банки и организации, следует из документа, опубликованного на сайте британского правительства.

В черный список Великобритании вошли 59 физических лиц и организаций из России, а также шесть — из Белоруссии. Санкции предусматривают запрет на въезд страну и блокировку всех средств и активов. Под санкции, в частности, попали Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП-банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро», АЛРОСА, «Оборонные инициативы».

Среди физлиц ограничения ввели, в частности, в отношении главы Сбербанка Германа Грефа, первого заместителя председателя правления банка Александра Ведяхина, бывшего зампреда Льва Хасиса, бизнесмена Евгенийя Швидлера и основателя банка «Тинькофф» Олега Тинькова. Помимо этого персональные санкции введены в отношении Ивана Сечина, сына зампредседателя совета директоров «Роснефти» Игоря Сечина, и Андрея Патрушева, сына секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Из опубликованного документа следует, что британское правительство приняло решение не блокировать счета Тинькова или запрещать ему въезд в страну. Тем не менее транспортным средствам, принадлежащим бизнесмену, включая корабли и яхты, будет запрещен вход в порты британского королевства. Аналогичный запрет будет касаться воздушных судов, принадлежащих или арендуемых бизнесмену.

15 марта Великобритания ввела санкции против 350 физических и юридических лиц из России. Ограничения распространились на членов правительства, депутатов Госдумы, членов Совета Федерации, силовиков, бизнесменов, журналистов, а также детей представителей всех указанных групп. Президент Владимир Путин был внесен туда 25 февраля этого года — на следующий день после начала военной операции России на Украине. Санкции против России также ввели США, Канада и страны ЕС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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