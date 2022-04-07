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Бизнес

Cartier и Tiffany отказались от закупок российских бриллиантов

Ведомости

С 30 марта по 5 апреля в Женеве проходил крупнейший часовой салон мира Watches and Wonders, на котором несколько марок объявили о приостановке закупок бриллиантов из российских алмазов, пишет «Коммерсантъ».

Среди таких компаний — швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и французская группа Kering (Boucheron, Pomellato, DoDo и Qeelin). Они объявили о своем демонстративном выходе из состава Совета по ответственной ювелирной практике (RJC), обосновав свое решение присутствием среди членов совета российского алмазодобытчика «Алроса».

Совет был создан в 2005 г., чтобы отслеживать и сертифицировать происхождение драгоценных камней с целью исключить использование доходов от торговли алмазами для финансирования военных действий. «Алроса» объявила, что добровольно приостанавливает членство в RJC еще 1 апреля.

В Richemont заявили, что прекратили поставки алмазов из России еще с 24 февраля, первого дня российской военной операции на Украине. От закупок российских бриллиантов в марте отказалась и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.

США, Евросоюз и Великобритания в марте ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России. Под ограничения попала и «Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов. При этом российские алмазы, ограненные в бриллианты вне страны, разрешены к ввозу в США, однако американский Комитет по надзору в ювелирной отрасли (JVC) предостерег покупателей от приобретения таких камней, отметив высокие риски введения дополнительных ограничений в будущем. По оценкам минфина США, на поставки «Алросы» приходится 28% мирового рынка и 90% добываемых в России алмазов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных