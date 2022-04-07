Cartier и Tiffany отказались от закупок российских бриллиантов
С 30 марта по 5 апреля в Женеве проходил крупнейший часовой салон мира Watches and Wonders, на котором несколько марок объявили о приостановке закупок бриллиантов из российских алмазов, пишет «Коммерсантъ».
Среди таких компаний — швейцарская группа Richemont (владеет брендами Cartier, Van Cleef & Arpels, Piaget и Jaeger-LeCoultre) и французская группа Kering (Boucheron, Pomellato, DoDo и Qeelin). Они объявили о своем демонстративном выходе из состава Совета по ответственной ювелирной практике (RJC), обосновав свое решение присутствием среди членов совета российского алмазодобытчика «Алроса».
Совет был создан в 2005 г., чтобы отслеживать и сертифицировать происхождение драгоценных камней с целью исключить использование доходов от торговли алмазами для финансирования военных действий. «Алроса» объявила, что добровольно приостанавливает членство в RJC еще 1 апреля.
В Richemont заявили, что прекратили поставки алмазов из России еще с 24 февраля, первого дня российской военной операции на Украине. От закупок российских бриллиантов в марте отказалась и принадлежащая LVMH американская Tiffany & Co.
США, Евросоюз и Великобритания в марте ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России. Под ограничения попала и «Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов. При этом российские алмазы, ограненные в бриллианты вне страны, разрешены к ввозу в США, однако американский Комитет по надзору в ювелирной отрасли (JVC) предостерег покупателей от приобретения таких камней, отметив высокие риски введения дополнительных ограничений в будущем. По оценкам минфина США, на поставки «Алросы» приходится 28% мирового рынка и 90% добываемых в России алмазов.