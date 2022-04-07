Cartier и Tiffany отказались от закупок российских бриллиантов

США, Евросоюз и Великобритания в марте ввели санкции против алмазно-бриллиантовой отрасли России. Под ограничения попала и «Алроса» — крупнейший в мире производитель алмазов. При этом российские алмазы, ограненные в бриллианты вне страны, разрешены к ввозу в США, однако американский Комитет по надзору в ювелирной отрасли (JVC) предостерег покупателей от приобретения таких камней, отметив высокие риски введения дополнительных ограничений в будущем. По оценкам минфина США, на поставки «Алросы» приходится 28% мирового рынка и 90% добываемых в России алмазов.