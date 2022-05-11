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Платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила камни из России

Ведомости

Крупнейшая мировая платформа по торговле бриллиантами и ювелирными изделиями RapNet перестала торговать бриллиантами из России, следует из сообщения пресс-службы сервиса. Отказ обоснован введенными американскими санкциями против российской компании «Алроса», занимающейся производством алмазов.

«Этические соображения выходят за рамки юридических требований, и покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Санкции финансового характера препятствуют импорту необработанных алмазов в гранильные центры», — говорится в сообщении. Ограничения коснутся всех камней, поставленных из России после 24 февраля, а также тех, которые произведены из российского сырья.

Владелец Rapaport Group, контролирующей RapNet, Мартин Рапапорт также не исключает образования дефицита алмазов на рынке. Россия производит около 30% потребляемых в мире алмазов.

В конце марта американская ювелирная компания Tiffany & Co (принадлежит концерну Moet Hennessy Louis Vuitton, LVMH) отказалась от российских алмазов и бриллиантов. «Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены», — отмечалось в сообщении пресс-службы. Об аналогичных мерах объявили другие крупные ювелирные сети — Signet Jewellers и Brilliant Earth. 

В марте президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта из России алмазов непромышленной категории, т. е. используемых в ювелирной отрасли. Помимо США санкции в отношении «Алросы» ввели ЕС, Канада, Великобритания и Австралия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных