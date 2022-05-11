Платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила камни из России

«Этические соображения выходят за рамки юридических требований, и покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Санкции финансового характера препятствуют импорту необработанных алмазов в гранильные центры», — говорится в сообщении. Ограничения коснутся всех камней, поставленных из России после 24 февраля, а также тех, которые произведены из российского сырья.