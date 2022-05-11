Платформа по торговле бриллиантами RapNet исключила камни из России
«Этические соображения выходят за рамки юридических требований, и покупатели отказываются от бриллиантов, произведенных в России и ограненных за пределами России. Санкции финансового характера препятствуют импорту необработанных алмазов в гранильные центры», — говорится в сообщении. Ограничения коснутся всех камней, поставленных из России после 24 февраля, а также тех, которые произведены из российского сырья.
Владелец Rapaport Group, контролирующей RapNet, Мартин Рапапорт также не исключает образования дефицита алмазов на рынке. Россия производит около 30% потребляемых в мире алмазов.
В конце марта американская ювелирная компания Tiffany & Co (принадлежит концерну Moet Hennessy Louis Vuitton, LVMH) отказалась от российских алмазов и бриллиантов. «Tiffany приостанавливает покупку российских неограненных алмазов, а также бриллиантов российского происхождения вне зависимости от того, где они были огранены», — отмечалось в сообщении пресс-службы. Об аналогичных мерах объявили другие крупные ювелирные сети — Signet Jewellers и Brilliant Earth.
В марте президент США Джо Байден подписал указ о запрете импорта из России алмазов непромышленной категории, т. е. используемых в ювелирной отрасли. Помимо США санкции в отношении «Алросы» ввели ЕС, Канада, Великобритания и Австралия.