Tiffany приостановила закупки российских алмазов и бриллиантов

Американский ритейлер Tiffany & Co, принадлежащий концерну LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), приостановил закупки всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя компании. Ранее об аналогичных мерах объявили другие крупные ювелирные сети — Signet Jewellers и Brilliant Earth.