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Tiffany приостановила закупки российских алмазов и бриллиантов

Ведомости

Американский ритейлер Tiffany & Co, принадлежащий концерну LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), приостановил закупки всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя компании. Ранее об аналогичных мерах объявили другие крупные ювелирные сети — Signet Jewellers и Brilliant Earth. 

«Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также серийных бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены и полированы», — говорится в заявлении представителя Tiffany. Запрет Tiffany распространяется на бриллианты, добытые в России на 21 марта и позже. 

Tiffany & Co также поручила поставщикам прекратить покупать российские необработанные камни от имени Tiffany и разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты весом менее одной пятой карат, добавил представитель.

Как указывает издание, на российскую «Алросу» приходится 28% добываемых в мире алмазов, следовательно, полный бойкот российских алмазов и бриллиантов может привести к дальнейшему росту цен. Алмазы, особенно мелкие, трудно отследить, что затрудняет проверку происхождения бриллиантов для ювелиров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных