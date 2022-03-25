Tiffany приостановила закупки российских алмазов и бриллиантов
Американский ритейлер Tiffany & Co, принадлежащий концерну LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), приостановил закупки всех необработанных алмазов из России, а также бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены. Об этом сообщает MarketWatch со ссылкой на представителя компании. Ранее об аналогичных мерах объявили другие крупные ювелирные сети — Signet Jewellers и Brilliant Earth.
«Tiffany приостановила закупку всех необработанных алмазов из России, а также серийных бриллиантов российского происхождения независимо от того, где они огранены и полированы», — говорится в заявлении представителя Tiffany. Запрет Tiffany распространяется на бриллианты, добытые в России на 21 марта и позже.
Tiffany & Co также поручила поставщикам прекратить покупать российские необработанные камни от имени Tiffany и разделять российские и нероссийские мелкие бриллианты весом менее одной пятой карат, добавил представитель.
Как указывает издание, на российскую «Алросу» приходится 28% добываемых в мире алмазов, следовательно, полный бойкот российских алмазов и бриллиантов может привести к дальнейшему росту цен. Алмазы, особенно мелкие, трудно отследить, что затрудняет проверку происхождения бриллиантов для ювелиров.