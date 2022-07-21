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Бизнес

Финская Wartsila продала бизнес и ушла из России

Ведомости

Финская машиностроительная компания Wartsila окончательно ушла с российского рынка, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте производителя. 

Отмечается, что компания «завершила процесс ухода» из России. О приостановке деятельности в стране она объявила еще в апреле 2022 года. В мае-июне Wartsila продала свои подразделения «Транзас Навигатор» и «Вяртсиля Восток» российскому менеджменту. 

Первая компания будет работать как независимая и продолжит обслуживать российских клиентов. Сотрудники второй компании будут и дальше работать как юрлицо V-Vostok LLC. Отмечается, что при этом Wartsila перестанет отвечать за техническое обслуживание оборудования в России.

Финский производитель техники для морской и энергетической отраслей добавил, что в связи с уходом из России компани закрыла офис в Санкт-Петербурге. В компании подчеркнули, что соблюдают торговые санкции, введенные Евросоюзом в отношении России. В настоящее время прекращены все бизнес-операции в стране. 

Wartsila уточнила, что уход с российского рынка скажется незначительно на финансовых показателях компании во II квартале, поскольку последствия этого решения уже отразились в отчете за I квартал. Согласно данным, компания списала около 200 млн евро в связи с прекращением операционной деятельности в России. 

После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний. Ранее о полном прекращении работы в России объявили польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex и шведская компания Electrolux Professional. Обе компании передали свой российский бизнес местному менеджменту.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных