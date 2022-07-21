Финская Wartsila продала бизнес и ушла из России

Финский производитель техники для морской и энергетической отраслей добавил, что в связи с уходом из России компани закрыла офис в Санкт-Петербурге. В компании подчеркнули, что соблюдают торговые санкции, введенные Евросоюзом в отношении России. В настоящее время прекращены все бизнес-операции в стране.