Финская Wartsila продала бизнес и ушла из России
Финская машиностроительная компания Wartsila окончательно ушла с российского рынка, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте производителя.
Отмечается, что компания «завершила процесс ухода» из России. О приостановке деятельности в стране она объявила еще в апреле 2022 года. В мае-июне Wartsila продала свои подразделения «Транзас Навигатор» и «Вяртсиля Восток» российскому менеджменту.
Первая компания будет работать как независимая и продолжит обслуживать российских клиентов. Сотрудники второй компании будут и дальше работать как юрлицо V-Vostok LLC. Отмечается, что при этом Wartsila перестанет отвечать за техническое обслуживание оборудования в России.
Финский производитель техники для морской и энергетической отраслей добавил, что в связи с уходом из России компани закрыла офис в Санкт-Петербурге. В компании подчеркнули, что соблюдают торговые санкции, введенные Евросоюзом в отношении России. В настоящее время прекращены все бизнес-операции в стране.
Wartsila уточнила, что уход с российского рынка скажется незначительно на финансовых показателях компании во II квартале, поскольку последствия этого решения уже отразились в отчете за I квартал. Согласно данным, компания списала около 200 млн евро в связи с прекращением операционной деятельности в России.
После начала спецоперации России на Украине ряд компаний объявили об уходе из России. По данным Йельского университета, деятельность в РФ приостановили более 1000 компаний. Ранее о полном прекращении работы в России объявили польский производитель овощей, фруктов и ягод Hortex и шведская компания Electrolux Professional. Обе компании передали свой российский бизнес местному менеджменту.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса