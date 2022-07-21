«Северсталь» сообщила о снижении продаж стали на 6% из-за санкций
Продажи стали компании «Северсталь» снизились за первое полугодие на 6% в годовом выражении до 5 млн т из-за ограничений на экспорт и снижения спроса на внутреннем рынке, говорится в отчете «Северстали» за первое полугодие 2022 г.
По данным компании, производство стали за этот период снизилось на 7% в годовом выражении до 5,32 млн т из-за ремонта конвертера. Объемы производства чугуна не изменились по сравнению с первым полугодием 2021 г. и составили 5,3 млн т. Из-за его высоких продаж в США в I квартале продажи полуфабрикатов выросли на 12% год к году, отметили в компании.
Продажи коммерческого проката уменьшились на 9% из-за запрета ЕС на его импорт, а продажи продукции с высокой добавленной стоимостью сократились на 7% до 2,35 млн т - в основном из-за снижения продаж оцинкованного проката и метизов.
В отчете говорится, что продажи железной руды третьим сторонам за полгода сократились на 57% до 1 млн т из-за перераспределения продаж на Череповецкий металлургический комбинат, а продажи угля упали на 33% в годовом выражении, до 1,63 млн т.
2 июля США ввели санкции в отношении владельца «Северстали» Алексея Мордашова, его сыновей Никиты и Кирилла, а также жены Марины Мордашовой. В SDN List страны попали компании, связанные с бизнесменом и его семьей: «Северсталь», Nordgold и холдинговая компания «Севергрупп». Прекратить все операции с «Северсталью», согласно утвержденным ограничениям, необходимо до 31 августа 2022 г., а с Nordgold – до 1 июля.
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