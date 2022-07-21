«Северсталь» сообщила о снижении продаж стали на 6% из-за санкций

По данным компании, производство стали за этот период снизилось на 7% в годовом выражении до 5,32 млн т из-за ремонта конвертера. Объемы производства чугуна не изменились по сравнению с первым полугодием 2021 г. и составили 5,3 млн т. Из-за его высоких продаж в США в I квартале продажи полуфабрикатов выросли на 12% год к году, отметили в компании.