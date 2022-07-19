ММК во II квартале снизил выпуск стали на 15%Сказались падение спроса в России, санкции и неблагоприятная экспортная конъюнктура
ММК Виктора Рашникова сократил выпуск стали во II квартале 2022 г. на 15% в годовом выражении до 2,9 млн т, следует из сообщения компании. Выпуск чугуна за аналогичный период сократился еще сильнее – на 22% до 2,1 млн т.
За первое полугодие 2022 г. ММК выпустил 6 млн т стали, на 9,5% меньше по сравнению с первой половиной 2021 г. Выплавка чугуна за полугодие снизилась на 17,3% до 4,3 млн т. Продажи металлопродукции упали еще сильнее. Во II квартале снижение составило 29% – до 2,4 млн т, за полугодие – 15,7% до 5,2 млн т, сообщает компания.
ММК объясняет снижение показателей «неблагоприятной ситуацией на рынке металлопродукции». Снижение выпуска чугуна также объясняется отсутствием потребности в нем на фоне сокращения спроса на металлопродукцию и продолжительными капитальными ремонтами в доменном производстве.
На плохие результаты продаж повлияли в том числе ограничения, введенные из-за специальной военной операции (СВО) России на Украине, и неблагоприятная конъюнктура на экспортных рынках, объясняет ММК. Компания сократила и продажи премиальной продукции, в результате чего ее доля в портфеле в первом полугодии составила 45,4%, а во II квартале – 43,7%.
В то же время производство угольного концентрата выросло на 4,5% до 1,8 млн т в первом полугодии и на 6% до 923 000 т во II квартале. Компания объясняет это увеличением доли переработки собственного угля.
Средние цены реализации металлопродукции во II квартале выросли на 15,7% к уровню I квартала 2022 г. и составили $1023/т в связи с укреплением рубля, подсчитал ММК. Рублевые цены на металлопродукцию при этом сократились на 10,1% из-за значительного снижения спроса на российском рынке. Средние цены в январе – июне выросли на 13,3% до $947/т.
ММК – первый из крупных российских металлургических холдингов, который опубликовал производственные результаты деятельности после начала СВО. Финансовые результаты компания пока не раскрывала. В январе – июне 2021 г. выручка ММК по МСФО выросла в 1,8 раза до $5,4 млрд, EBITDA – в 3 раза до $2,2 млрд, чистая прибыль – в 8 раз до $1,5 млрд. По итогам 2021 г. выручка составила $11,87 млрд (рост в два раза), EBITDA – $4,3 млрд (рост в 3 раза), чистая прибыль – $3,1 млрд (рост в 5 раз).
В марте 2022 г. ЕС в рамках санкций запретил импорт из России стального проката, арматуры, сварных и бесшовных труб. В 2021 г., по данным ФТС, Россия экспортировала только стального проката на $7,36 млрд, физический объем поставок вырос на 11,6% до 8,5 млн т. Также были введены санкции против ряда акционеров и топ-менеджеров металлургических компаний.
Цены на сталь в России из-за закрытия европейских рынков к концу мая вплотную приблизились к уровню экспортного паритета, т. е. снизились и сравнялись со стоимостью на ведущих торговых площадках за рубежом («Ведомости» писали об этом 13 июня). Это может привести к существенному снижению производства, предупреждали собеседники «Ведомостей» в металлургических компаниях. Другой причиной спада производства является снижение инвестиционной активности в строительной отрасли. Ранее, с 1 января 2022 г. правительство повысило НДПИ для металлургов, привязав его к котировкам сырья на мировых рынках, а также ввело акциз на жидкую сталь.
Всемирная ассоциация стали (WSA) в апрельском обзоре прогнозировала снижение потребления стали в России по итогам 2022 г. на 20% к уровню прошлого года до 35,1 млн т. По оценке группы НЛМК, российские металлурги в 2022 г. могут снизить производство стали на 15% до 59,6 млн т. Производство во втором полугодии может упасть на 26% до 26,3 млн т, наиболее значительным оно будет в сегменте горячекатаного проката, прогнозировала ранее компания. Экспорт стальной продукции из России, по прогнозу НЛМК, в 2022 г. может снизиться на 23% («Ведомости» подробно рассказывали об этом 15 июня).
Вице-президент ассоциации «Русская сталь» Андрей Леонов в начале июля заявлял, что снижение производства сталелитейных компаний в июне составило 20-50%, цены на сталь с начала года снизились на 35%, а себестоимость возросла почти на 50%.
«Ведомости» направили запросы в другие крупные холдинги, производящие сталь, – НЛМК, «Северсталь», «Металлоинвест». Представители Evraz и «Мечела» отказались от комментариев.
При текущей конъюнктуре рынка в III квартале производственные показатели ММК могут еще ухудшиться, но масштаб снижения должен быть меньше, чем во II квартале, считает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев. Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов отмечает, что наиболее существенное снижение производства ММК пришлось на май и июнь. Если ситуация на внутреннем рынке во втором полугодии не улучшится, падение производства стали компанией за 2022 г. может достигнуть 15%, прогнозирует он.
Аналитик «Финама» Алексей Калачев отмечает, что по результатам первого полугодия следует ожидать заметного снижения финансовых показателей МКК, главным образом, из-за сокращения производства и продаж, а также из-за роста налоговой нагрузки. По оценке Пучкарева, снижение выручки по итогам первого полугодия может составить до 5%.
Сокращение объемов продаж, по словам экспертов, будет частично компенсироваться ростом цен на сталь. При этом, по мнению Пучкарева, маржинальность продаж ММК снизится – из-за удорожания сырья, укрепления рубля, увеличения налоговой нагрузки, а также снижения доли более маржинальных экспортных поставок. В июне ММК работал с рентабельностью в 4%, напомнил эксперт. По оценке Красноженова, EBITDA компании за первое полугодие мог упасть на 30–35%, а по итогам года он может снизиться более чем в два раза.
Текущая ситуация характерна для всей отрасли, отмечают эксперты. Красноженов напоминает, что отличительными особенностями ММК по сравнению с основными конкурентами являются большая ориентация на внутренний рынок (до 80% продаж), более низкий уровень интеграции в железорудном сегменте и более высокий – в сегменте коксующегося угля.