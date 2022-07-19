ММК во II квартале снизил выпуск стали на 15%

Всемирная ассоциация стали (WSA) в апрельском обзоре прогнозировала снижение потребления стали в России по итогам 2022 г. на 20% к уровню прошлого года до 35,1 млн т. По оценке группы НЛМК, российские металлурги в 2022 г. могут снизить производство стали на 15% до 59,6 млн т. Производство во втором полугодии может упасть на 26% до 26,3 млн т, наиболее значительным оно будет в сегменте горячекатаного проката, прогнозировала ранее компания. Экспорт стальной продукции из России, по прогнозу НЛМК, в 2022 г. может снизиться на 23% («Ведомости» подробно рассказывали об этом 15 июня).