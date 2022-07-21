«Сбермаркет» и «Самокат» заключили соглашение о сотрудничестве

«Для нас партнерство с "Самокатом" – это возможность всего за 15 минут доставлять наиболее востребованный ассортимент. А наши клиенты теперь смогут найти в приложении еще больше любимых товаров», – отметил директор по развитию бизнеса «Сбермаркета» Сергей Катасонов.