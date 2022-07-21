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«Сбермаркет» и «Самокат» заключили соглашение о сотрудничестве

Ведомости

Сервисы доставки «Самокат» и «Сбермаркет» договорились о сотрудничестве, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Сбермаркета». Теперь товары «Самоката» появились в каталоге «Сбермаркета». 

Отмечается, что партнерство позволит более крупному игроку расширить ассортимент товаров, а для «Самоката» это будет значить увеличение аудитории. При этом «Сбермаркет» станет партнером-маркетплейсом, а упаковкой и доставкой заказов «Самокат» будет заниматься самостоятельно.

«Для нас партнерство с "Самокатом" – это возможность всего за 15 минут доставлять наиболее востребованный ассортимент. А наши клиенты теперь смогут найти в приложении еще больше любимых товаров», – отметил директор по развитию бизнеса «Сбермаркета» Сергей Катасонов. 

Весь ассортимент онлайн-ритейлера (около 2 500 наименований, в том числе и 764 СТМ) доступен к заказу в «Сбермаркете», который занимается доставкой товаров более чем из 130 торговых организаций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных