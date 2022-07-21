«Сбермаркет» и «Самокат» заключили соглашение о сотрудничестве
Сервисы доставки «Самокат» и «Сбермаркет» договорились о сотрудничестве, передает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение «Сбермаркета». Теперь товары «Самоката» появились в каталоге «Сбермаркета».
Отмечается, что партнерство позволит более крупному игроку расширить ассортимент товаров, а для «Самоката» это будет значить увеличение аудитории. При этом «Сбермаркет» станет партнером-маркетплейсом, а упаковкой и доставкой заказов «Самокат» будет заниматься самостоятельно.
«Для нас партнерство с "Самокатом" – это возможность всего за 15 минут доставлять наиболее востребованный ассортимент. А наши клиенты теперь смогут найти в приложении еще больше любимых товаров», – отметил директор по развитию бизнеса «Сбермаркета» Сергей Катасонов.
Весь ассортимент онлайн-ритейлера (около 2 500 наименований, в том числе и 764 СТМ) доступен к заказу в «Сбермаркете», который занимается доставкой товаров более чем из 130 торговых организаций.
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