«Сбермаркет» планирует запустить доставку из ресторанов

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связывает это с вероятной передачей сервиса Delivery Club (входит в совместное предприятие «Сбера» и VK) «Яндексу». Как ранее писали ТАСС и The Bell, один из ее сценариев — обмен, в рамках которого «Яндекс» передаст VK свои медиасервисы «Яндекс.Новости» и «Дзен» и получит контроль над Delivery Club.