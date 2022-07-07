«Сбермаркет» планирует запустить доставку из ресторанов
«Сбермаркет» планирует запустить собственную службу доставки из ресторанов и кафе, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники фудтех-рынка. В «Сбермаркете» от комментариев отказались.
Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связывает это с вероятной передачей сервиса Delivery Club (входит в совместное предприятие «Сбера» и VK) «Яндексу». Как ранее писали ТАСС и The Bell, один из ее сценариев — обмен, в рамках которого «Яндекс» передаст VK свои медиасервисы «Яндекс.Новости» и «Дзен» и получит контроль над Delivery Club.
Бурмистров отмечает, что «Сбер», будучи совладельцем Delivery Club, может использовать базу ресторанов этого сервиса в своих целях. При этом у «Сбермаркета» есть и своя лояльная аудитория. Общее число активных пользователей приложения сервиса в iOS и Android превышает 2 млн, у «Яндекс.Еды» — 5,5 млн, у Delivery Club — 6,9 млн.
По мнению участников рынка, возможная консолидация Delivery Club и «Яндекс.Еды» может привести к росту комиссии для рестораторов. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук, в свою очередь, поясняет, что если «Сбермаркет» предложит заведениям общепита комиссии 15–20% против существующих 30–35% у других агрегаторов, то сервис займет большую нишу на рынке.