Газета
Бизнес

«Сбермаркет» планирует запустить доставку из ресторанов

Ведомости

«Сбермаркет» планирует запустить собственную службу доставки из ресторанов и кафе, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники фудтех-рынка. В «Сбермаркете» от комментариев отказались.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров связывает это с вероятной передачей сервиса Delivery Club (входит в совместное предприятие «Сбера» и VK) «Яндексу». Как ранее писали ТАСС и The Bell, один из ее сценариев — обмен, в рамках которого «Яндекс» передаст VK свои медиасервисы «Яндекс.Новости» и «Дзен» и получит контроль над Delivery Club.

Бурмистров отмечает, что «Сбер», будучи совладельцем Delivery Club, может использовать базу ресторанов этого сервиса в своих целях. При этом у «Сбермаркета» есть и своя лояльная аудитория. Общее число активных пользователей приложения сервиса в iOS и Android превышает 2 млн, у «Яндекс.Еды» — 5,5 млн, у Delivery Club — 6,9 млн.

По мнению участников рынка, возможная консолидация Delivery Club и «Яндекс.Еды» может привести к росту комиссии для рестораторов. Основатель сети «Раковая» Евгений Ничипурук, в свою очередь, поясняет, что если «Сбермаркет» предложит заведениям общепита комиссии 15–20% против существующих 30–35% у других агрегаторов, то сервис займет большую нишу на рынке.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных