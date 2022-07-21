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Бизнес

Amazon приобретает сервис One Medical за $3,9 млрд

Ведомости

Американский Amazon подписал соглашение о покупке сервиса первичной медико-санитарной помощи 1Life Healthcare — материнской компании One Medical, сообщает пресс-служба Amazon. 

Компания Джеффа Безоса заплатит по $18 за акцию сервиса, это почти на 80% больше их рыночной стоимости по итогам торгов в среду 20 июля. Общая стоимость сервиса в таком случае составит $3,9 млрд. 

Генеральный директор One Medical Амир Дан Рубин продолжит занимать свой пост после закрытия сделки. Новость о покупке сервиса компанией Безоса никак не сказалась на стоимости акций американского ритейлера, однако акции One Medical выросли на 69%. 

1 июля Amazon заключил еще одну крупную сделку: американская компания получила права на трансляцию Лиги чемпионов в Великобритании в рамках сделки стоимостью 1,5 млрд фунтов стерлингов. Интернет-гигант разделит трансляции с действующим партнером Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) BT Sport. Соглашение будет действовать с 2024 по 2027 г. и распространяется не только на Лигу чемпионов, но и на другие еврокубковые турниры — Лигу Европы и Лигу конференций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных