Amazon приобретает сервис One Medical за $3,9 млрд
Американский Amazon подписал соглашение о покупке сервиса первичной медико-санитарной помощи 1Life Healthcare — материнской компании One Medical, сообщает пресс-служба Amazon.
Компания Джеффа Безоса заплатит по $18 за акцию сервиса, это почти на 80% больше их рыночной стоимости по итогам торгов в среду 20 июля. Общая стоимость сервиса в таком случае составит $3,9 млрд.
Генеральный директор One Medical Амир Дан Рубин продолжит занимать свой пост после закрытия сделки. Новость о покупке сервиса компанией Безоса никак не сказалась на стоимости акций американского ритейлера, однако акции One Medical выросли на 69%.
1 июля Amazon заключил еще одну крупную сделку: американская компания получила права на трансляцию Лиги чемпионов в Великобритании в рамках сделки стоимостью 1,5 млрд фунтов стерлингов. Интернет-гигант разделит трансляции с действующим партнером Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) BT Sport. Соглашение будет действовать с 2024 по 2027 г. и распространяется не только на Лигу чемпионов, но и на другие еврокубковые турниры — Лигу Европы и Лигу конференций.
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