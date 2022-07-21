Amazon приобретает сервис One Medical за $3,9 млрд

1 июля Amazon заключил еще одну крупную сделку: американская компания получила права на трансляцию Лиги чемпионов в Великобритании в рамках сделки стоимостью 1,5 млрд фунтов стерлингов. Интернет-гигант разделит трансляции с действующим партнером Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) BT Sport. Соглашение будет действовать с 2024 по 2027 г. и распространяется не только на Лигу чемпионов, но и на другие еврокубковые турниры — Лигу Европы и Лигу конференций.