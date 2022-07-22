Рыбоводные заводы в Бурятии столкнулись с дефицитом кормов
Рыбоводные заводы в Бурятии, которые искусственно воспроизводят байкальскую рыбу, столкнулись с нехваткой кормов, запасов хватит до конца года, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонида Михайлика.
«Сейчас мы еще столкнулись с очень большой проблемой — это корма. Все корма находятся под запретом, ввоза кормов вообще нет. Мы использовали датские корма, финские, сейчас надо искать альтернативных поставщиков. Остатки кормов по России, по рыбоводным предприятиям подобрали. <…> Запасов у нас хватит до конца года. Существуют риски для работы предприятий», — подчеркнул Михайлик.По его словам, Росрыболовство решает проблему с кормами и ищет новых поставщиков.
Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» управляет четырьмя рыбоводными заводами в Бурятии: Гусиноозерским, Большереченским, Селенгинским и Баргузинским. Предприятия выращивают байкальского осетра, омуля, хариуса, пелядь и сазана.
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