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Рыбоводные заводы в Бурятии столкнулись с дефицитом кормов

Ведомости

Рыбоводные заводы в Бурятии, которые искусственно воспроизводят байкальскую рыбу, столкнулись с нехваткой кормов, запасов хватит до конца года, сообщил ТАСС со ссылкой на начальника Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» Леонида Михайлика.

«Сейчас мы еще столкнулись с очень большой проблемой — это корма. Все корма находятся под запретом, ввоза кормов вообще нет. Мы использовали датские корма, финские, сейчас надо искать альтернативных поставщиков. Остатки кормов по России, по рыбоводным предприятиям подобрали. <…> Запасов у нас хватит до конца года. Существуют риски для работы предприятий», — подчеркнул Михайлик.По его словам, Росрыболовство решает проблему с кормами и ищет новых поставщиков.

Байкальский филиал ФГБУ «Главрыбвод» управляет четырьмя рыбоводными заводами в Бурятии: Гусиноозерским, Большереченским, Селенгинским и Баргузинским. Предприятия выращивают байкальского осетра, омуля, хариуса, пелядь и сазана.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных