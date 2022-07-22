Рыбоводные заводы в Бурятии столкнулись с дефицитом кормов

«Сейчас мы еще столкнулись с очень большой проблемой — это корма. Все корма находятся под запретом, ввоза кормов вообще нет. Мы использовали датские корма, финские, сейчас надо искать альтернативных поставщиков. Остатки кормов по России, по рыбоводным предприятиям подобрали. <…> Запасов у нас хватит до конца года. Существуют риски для работы предприятий», — подчеркнул Михайлик.По его словам, Росрыболовство решает проблему с кормами и ищет новых поставщиков.