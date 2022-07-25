Российские аналоги Pepsi и Coca-Cola за два месяца заняли 5% рынка
После ухода брендов Coca-Cola и Pepsi с российского рынка доля напитков-аналогов в этой нише за май и июнь выросла и составила 5%, сообщает Forbes со ссылкой на данные ритейл-аудита в крупнейших розничных сетях NielsenIQ.
В мае компания «Очаково» выпустила свои аналоги зарубежных брендов — Cool Cola, Fancy и Street. По словам генерального директора Юрия Антонова, продажи безалкогольных напитков за указанные два месяца выросли в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. «Во многом это связано с действиями транснациональных компаний, которые привели как к закономерному снижению спроса на напитки со стороны потребителей, так и повысили интерес ритейла к поиску альтернативы и замены этим брендам», — уточнил он.
Однако оценивать долю продаж российских брендов-аналогов пока рано, считают представители маркетплейсов Ozon и Wildberries, поскольку они появились на рынке совсем недавно и на складах все еще остаются старые запасы напитков американских производителей.
При этом уточняется, что общие продажи газированных напитков в России в период с мая по июнь сократились в среднем на 5,5% в натуральном выражении в сравнении с показателями прошлого года. В частности, крупный оптовый ритейлер Metro сообщил о падении продаж безалкогольных напитков на 20% из-за сокращения ассортимента и ухода с российского рынка иностранных компаний. В денежном выражении продажи увеличились на 24,2%.
Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявил о приостановке деятельности в России. Тогда же компания PepsiCo сообщила, что не будет больше продавать свои напитки брендов Mirinda, 7Up и Pepsi Cola на российском рынке, а также приостанавливает инвестиции и рекламную деятельность, но при этом продолжит продавать товары первой необходимости, в том числе молочную продукцию и детские смеси. Спустя неделю стало известно о подорожании некоторых категорий напитков этих брендов в среднем на 15%, среди возможных причин — усложнение логистики, повышение цен на сырье, а также отказ компаний от рекламной деятельности в России.
По данным Wildberries, продажи безалкогольных напитков Coca-Cola и Pepsi с 1 мая по 20 июля выросли на 320% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает издание. Среди возможных причин — увеличение продавцов этих напитков на маркетплейсе: их число выросло в три раза по сравнению с мартовскими показателями и в шесть — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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