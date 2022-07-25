Российские аналоги Pepsi и Coca-Cola за два месяца заняли 5% рынка

Американский производитель безалкогольных напитков Coca-Cola (бренды Coca-Cola, Sprite, Fanta, Rich, «Добрый» и др.) объявил о приостановке деятельности в России. Тогда же компания PepsiCo сообщила, что не будет больше продавать свои напитки брендов Mirinda, 7Up и Pepsi Cola на российском рынке, а также приостанавливает инвестиции и рекламную деятельность, но при этом продолжит продавать товары первой необходимости, в том числе молочную продукцию и детские смеси. Спустя неделю стало известно о подорожании некоторых категорий напитков этих брендов в среднем на 15%, среди возможных причин — усложнение логистики, повышение цен на сырье, а также отказ компаний от рекламной деятельности в России.