«Коммерсантъ» узнал о повышении цен на напитки Coca-Cola на 15-30%
Производитель и дистрибутор товаров Coca-Cola – компания «Coca-Cola HBC Россия» — предупредила клиентов в сфере общепита о повышении цен на свои товары с 14 марта; цены на газировку вырастут на 15%, на соки – на 19%, а на кофе – на 30%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании.
В «Coca-Cola HBC Россия» предупредили, что официальное письмо и новый прайс-лист будут направлены позднее, сейчас компании еще могут заказать напитки по старым ценам. На решение могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики, а также отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки, отмечает газета. 8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России на фоне спецоперации страны на Украине.
О приостановке работы в России также сообщила компания PepsiCo. Компания приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России. Российский офис компании сообщил партнерам, что остановит прием заказов по этим напиткам на ближайшие три дня, сообщило издание со ссылкой на копию обращения.
«Coca-Cola HBC Россия» производит и занимается дистрибуцией напитков Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, соков «Добрый», Rich, «Моя семья», Pulpy, Innocent, кофе Costa и пр. Компания управляет десятью заводами в стране. По собственным данным, по 23% Coca-Cola HBC владеет американская Coca-Cola Company и группа Kar-Tess семьи Левентис, остальной пакет акций — в свободном обращении.
По данным Euromonitor International, Coca-Cola по итогам 2019 г. занимала 6,2% российского рынка безалкогольных напитков, PepsiCo – 5,2%.