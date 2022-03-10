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Бизнес

«Коммерсантъ» узнал о повышении цен на напитки Coca-Cola на 15-30%

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Производитель и дистрибутор товаров Coca-Cola – компания «Coca-Cola HBC Россия» — предупредила клиентов в сфере общепита о повышении цен на свои товары с 14 марта; цены на газировку вырастут на 15%, на соки – на 19%, а на кофе – на 30%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение компании.

В «Coca-Cola HBC Россия» предупредили, что официальное письмо и новый прайс-лист будут направлены позднее, сейчас компании еще могут заказать напитки по старым ценам. На решение могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики, а также отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки, отмечает газета. 8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России на фоне спецоперации страны на Украине.

О приостановке работы в России также сообщила компания PepsiCo. Компания приостановит продажи Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков в России. Российский офис компании сообщил партнерам, что остановит прием заказов по этим напиткам на ближайшие три дня, сообщило издание со ссылкой на копию обращения.

«Coca-Cola HBC Россия» производит и занимается дистрибуцией напитков Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite, Fanta, Powerade, Schweppes, Burn, Black Monster, соков «Добрый», Rich, «Моя семья», Pulpy, Innocent, кофе Costa и пр. Компания управляет десятью заводами в стране. По собственным данным, по 23% Coca-Cola HBC владеет американская Coca-Cola Company и группа Kar-Tess семьи Левентис, остальной пакет акций — в свободном обращении.

По данным Euromonitor International, Coca-Cola по итогам 2019 г. занимала 6,2% российского рынка безалкогольных напитков, PepsiCo – 5,2%.

Ранее по теме: Coca-Cola и PepsiCo объявили о приостановке деятельности в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных