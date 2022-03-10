«Коммерсантъ» узнал о повышении цен на напитки Coca-Cola на 15-30%

В «Coca-Cola HBC Россия» предупредили, что официальное письмо и новый прайс-лист будут направлены позднее, сейчас компании еще могут заказать напитки по старым ценам. На решение могло повлиять удорожание сырья, материалов, логистики, а также отказ Coca-Cola от инвестиций в скидки, отмечает газета. 8 марта Coca-Cola объявила о приостановке работы в России на фоне спецоперации страны на Украине.