Газета
Бизнес

X5 запустил пилотный проект по передаче продуктов нуждающимся

Ведомости

X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») вместе с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь» запустил пилотный проект фудшеринга — безвозмездной передачи нуждающимся людям еды, срок годности которой уже подходит, но употреблять ее все еще можно, об этом сообщает пресс-служба компании.

Уточняется, что сейчас к проекту подключены несколько магазинов сети «Пятерочка» в Москве и Челябинске. На этом этапе в ритейлерах должны наладить инфраструктуру по сбору продуктов с истекающим сроком годности внутри самого магазина, обучить персонал и создать эффективную цепочку по доставке еды нуждающимся. Сейчас в первую очередь в магазинах будут собирать хлебобулочные изделия, которые испортятся в течение 1-2 дней, которые волонтеры будут распределять по спискам нуждающихся людей, подопечных Фонда «Русь» и АНО «Фудшеринг».

По результатам пилота проект могут развивать в других российских городах и сетях X5 Group, в том числе и в «Перекрестке». Также планируется увеличить число товаров, которые будут участвовать в программе фудшеринга.

Ранее Минпромторг и Минэкономразвития одобрили идею развития программы фудшеринга. «По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год», – отметили в Минпромторге. По данным Минэкономразвития, ежегодно образуется около 17 млн т продовольствия, которые утилизируются. Развитие программы фудшеринга важно не только с социальной позиции, но и с экологической, подчеркнули в ведомстве.

Однако для реализации этой инициативы нужны переговоры с ФНС, отметили в Минпромторге, поскольку товары, которые передаются бесплатно нуждающимся, необходимо освободить от НДС – сейчас ритейлерам дешевле утилизировать продукты с истекающим сроком годности, чем платить за них налог.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Ранее по теме: Минпромторг поддержал идею передачи нуждающимся продуктов с истекающим сроком годности

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных