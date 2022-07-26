X5 запустил пилотный проект по передаче продуктов нуждающимся

Уточняется, что сейчас к проекту подключены несколько магазинов сети «Пятерочка» в Москве и Челябинске. На этом этапе в ритейлерах должны наладить инфраструктуру по сбору продуктов с истекающим сроком годности внутри самого магазина, обучить персонал и создать эффективную цепочку по доставке еды нуждающимся. Сейчас в первую очередь в магазинах будут собирать хлебобулочные изделия, которые испортятся в течение 1-2 дней, которые волонтеры будут распределять по спискам нуждающихся людей, подопечных Фонда «Русь» и АНО «Фудшеринг».