X5 запустил пилотный проект по передаче продуктов нуждающимся
X5 Group (управляет торговыми сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель») вместе с АНО «Фудшеринг» и Фондом продовольствия «Русь» запустил пилотный проект фудшеринга — безвозмездной передачи нуждающимся людям еды, срок годности которой уже подходит, но употреблять ее все еще можно, об этом сообщает пресс-служба компании.
Уточняется, что сейчас к проекту подключены несколько магазинов сети «Пятерочка» в Москве и Челябинске. На этом этапе в ритейлерах должны наладить инфраструктуру по сбору продуктов с истекающим сроком годности внутри самого магазина, обучить персонал и создать эффективную цепочку по доставке еды нуждающимся. Сейчас в первую очередь в магазинах будут собирать хлебобулочные изделия, которые испортятся в течение 1-2 дней, которые волонтеры будут распределять по спискам нуждающихся людей, подопечных Фонда «Русь» и АНО «Фудшеринг».
По результатам пилота проект могут развивать в других российских городах и сетях X5 Group, в том числе и в «Перекрестке». Также планируется увеличить число товаров, которые будут участвовать в программе фудшеринга.
Ранее Минпромторг и Минэкономразвития одобрили идею развития программы фудшеринга. «По экспертным оценкам, если торговые сети будут передавать на благотворительность пищевую продукцию с коротким сроком годности, то это может поддержать нуждающихся и спасти около 1 млн т продовольствия в год», – отметили в Минпромторге. По данным Минэкономразвития, ежегодно образуется около 17 млн т продовольствия, которые утилизируются. Развитие программы фудшеринга важно не только с социальной позиции, но и с экологической, подчеркнули в ведомстве.
Однако для реализации этой инициативы нужны переговоры с ФНС, отметили в Минпромторге, поскольку товары, которые передаются бесплатно нуждающимся, необходимо освободить от НДС – сейчас ритейлерам дешевле утилизировать продукты с истекающим сроком годности, чем платить за них налог.
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