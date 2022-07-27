Итальянская Eni сообщила о снижении поставок российского газа

Предполагается, что после этого ее доставят в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Днем позже «Газпром» пожаловался, что ни Siemens, ни власти Канады так и не предоставили документы, подтверждающие изъятие из-под санкций турбины Siemens для КС «Портовая». В итоге 25 июля «Газпром» все же получил требуемые документы, но констатировал, что они не только не снимают ранее обозначенные риски, но и вызывают дополнительные вопросы.