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Итальянская Eni сообщила о снижении поставок российского газа

Ведомости

«Газпром» предупредил итальянскую Eni о снижении поставок газа 27 июля до 27 млн куб. м с примерно 34 млн куб. м в предыдущие дни, говорится на сайте Eni. С сегодняшнего дня поставки газа по «Северному потоку» сократились почти вдвое, до 20% мощности.

«»Газпром» сообщил, что сегодня он поставит объем газа примерно на 27 млн кубометров, по сравнению с ежедневными поставками примерно на 34 млн кубометров, осуществленными в последние дни», — сообщили в компании.

С 27 июля «Газпром» снизил поставки по трубопроводу «Северный поток» из-за проблем со второй турбиной на компрессорной станции «Портовая». В результате поставки снизились с 40% до 20% мощности трубопровода и составят не более 33 млн куб. м в сутки. На этом фоне цены на августовские фьючерсы на газ на бирже ICE превысили $2350 за 1000 куб. м.

В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку», потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину для «Портовой» после ремонта в Канаде. В середине июля власти страны согласились отдать турбину России и отправили ее в Германию. Берлин 21 июля подтвердил, что получил турбину из Оттавы.

Предполагается, что после этого ее доставят в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Днем позже «Газпром» пожаловался, что ни Siemens, ни власти Канады так и не предоставили документы, подтверждающие изъятие из-под санкций турбины Siemens для КС «Портовая». В итоге 25 июля «Газпром» все же получил требуемые документы, но констатировал, что они не только не снимают ранее обозначенные риски, но и вызывают дополнительные вопросы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных