Итальянская Eni сообщила о снижении поставок российского газа
«»Газпром» сообщил, что сегодня он поставит объем газа примерно на 27 млн кубометров, по сравнению с ежедневными поставками примерно на 34 млн кубометров, осуществленными в последние дни», — сообщили в компании.
С 27 июля «Газпром» снизил поставки по трубопроводу «Северный поток» из-за проблем со второй турбиной на компрессорной станции «Портовая». В результате поставки снизились с 40% до 20% мощности трубопровода и составят не более 33 млн куб. м в сутки. На этом фоне цены на августовские фьючерсы на газ на бирже ICE превысили $2350 за 1000 куб. м.
В середине июня «Газпром» снизил поставки газа по «Северному потоку», потому что немецкая Siemens не вернула вовремя турбину для «Портовой» после ремонта в Канаде. В середине июля власти страны согласились отдать турбину России и отправили ее в Германию. Берлин 21 июля подтвердил, что получил турбину из Оттавы.
Предполагается, что после этого ее доставят в Россию на пароме и по суше через Хельсинки. Днем позже «Газпром» пожаловался, что ни Siemens, ни власти Канады так и не предоставили документы, подтверждающие изъятие из-под санкций турбины Siemens для КС «Портовая». В итоге 25 июля «Газпром» все же получил требуемые документы, но констатировал, что они не только не снимают ранее обозначенные риски, но и вызывают дополнительные вопросы.
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