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British American Tobacco потеряла $1,2 млрд после ухода из России

Ведомости

Британский производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT) потерял после ухода с российского рынка около 957 фунтов стерлингов ($1,2 млрд), сообщает пресс-служба компании в полугодовом отчете от 30 июня 2022 г. 

«Потери в размере 958 млн фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как "ожидающие продажи", 957 млн из которых связаны с бизнесом в России», — следует из отчета.

На российском рынке BAT представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo. 11 марта компания BAT объявила о прекращении деятельности в России.

22 июля стало известно, что американская компания Philip Morris International, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, собирается уйти из России до конца 2022 г. Сворачивание рынка глава компании называет «довольно сложным». Также он отмечает, что российский рынок — седьмой по величине для компании, а доля табачной продукции производителя на нем составляет 27%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных