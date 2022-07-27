British American Tobacco потеряла $1,2 млрд после ухода из России

22 июля стало известно, что американская компания Philip Morris International, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, собирается уйти из России до конца 2022 г. Сворачивание рынка глава компании называет «довольно сложным». Также он отмечает, что российский рынок — седьмой по величине для компании, а доля табачной продукции производителя на нем составляет 27%.