British American Tobacco потеряла $1,2 млрд после ухода из России
Британский производитель табачной продукции British American Tobacco (BAT) потерял после ухода с российского рынка около 957 фунтов стерлингов ($1,2 млрд), сообщает пресс-служба компании в полугодовом отчете от 30 июня 2022 г.
«Потери в размере 958 млн фунтов стерлингов связаны с обесценением активов и обязательств, классифицированных как "ожидающие продажи", 957 млн из которых связаны с бизнесом в России», — следует из отчета.
На российском рынке BAT представлена марками сигарет Kent, Rothmans, Vogue, Dunhill, Pall Mall, Lucky Strike, «Ява золотая» и др., а также системой нагревания табака Glo. 11 марта компания BAT объявила о прекращении деятельности в России.
22 июля стало известно, что американская компания Philip Morris International, которая производит сигареты марок Marlboro, Parliament, Bond, а также бездымные системы нагревания табака Iqos, собирается уйти из России до конца 2022 г. Сворачивание рынка глава компании называет «довольно сложным». Также он отмечает, что российский рынок — седьмой по величине для компании, а доля табачной продукции производителя на нем составляет 27%.
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