IKEA приостановила оформление заказов в Москве

Ранее покупатели IKEA уже сталкивались с подобной проблемой. В частности, в прошлую пятницу, 22 июля, на сайте компании появилось сообщение о невозможности оформить заказ на территории всей России из-за отсутствия свободных интервалов. Отмечалось, что они появятся после выходных и тогда можно будет продолжить покупки. До этого компания объявляла о приостановке оформления заказов в Москве и Санкт-Петербурге 14 июля.