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IKEA приостановила оформление заказов в Москве

Ведомости

Сеть магазинов товаров для дома IKEA вновь приостановила оформление заказов в Москве, об этом сообщается на сайте ритейлера.

«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», – уточняется в сообщении. Речь идет об интервалах для курьерской доставки или самовывоза. 

Ранее покупатели IKEA уже сталкивались с подобной проблемой. В частности, в прошлую пятницу, 22 июля, на сайте компании появилось сообщение о невозможности оформить заказ на территории всей России из-за отсутствия свободных интервалов. Отмечалось, что они появятся после выходных и тогда можно будет продолжить покупки. До этого компания объявляла о приостановке оформления заказов в Москве и Санкт-Петербурге 14 июля.

Онлайн-распродажа стартовала 5 июля, однако с тех пор сайт неоднократно «ложился» из-за большого наплыва посетителей. Чтобы избежать постоянных сбоев, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и с этой целью ввела онлайн-очередь, в которую пользователь попадает автоматически. 

Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с поставками. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце того же месяца прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных