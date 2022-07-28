IKEA приостановила оформление заказов в Москве
Сеть магазинов товаров для дома IKEA вновь приостановила оформление заказов в Москве, об этом сообщается на сайте ритейлера.
«К сожалению, на данный момент оформить заказ в Москве невозможно ввиду временного отсутствия интервалов», – уточняется в сообщении. Речь идет об интервалах для курьерской доставки или самовывоза.
Ранее покупатели IKEA уже сталкивались с подобной проблемой. В частности, в прошлую пятницу, 22 июля, на сайте компании появилось сообщение о невозможности оформить заказ на территории всей России из-за отсутствия свободных интервалов. Отмечалось, что они появятся после выходных и тогда можно будет продолжить покупки. До этого компания объявляла о приостановке оформления заказов в Москве и Санкт-Петербурге 14 июля.
Онлайн-распродажа стартовала 5 июля, однако с тех пор сайт неоднократно «ложился» из-за большого наплыва посетителей. Чтобы избежать постоянных сбоев, компания ограничила число людей, которые одновременно могут находиться на сайте и совершать покупки, и с этой целью ввела онлайн-очередь, в которую пользователь попадает автоматически.
Компания приостановила работу в России в начале марта из-за проблем с поставками. В середине июня компания сообщила, что решила продать все четыре завода в России и сократить сотрудников, а также распродать товары со своих складов. В конце того же месяца прошла офлайн-распродажа для сотрудников сети.
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