Владельца Snapchat оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные

Ранее суд Москвы впервые оштрафовал компанию Apple по этой же статье на 2 млн руб. Изначально ей грозил штраф в размере до 6 млн руб. Также суд оштрафовал сервис для поиска жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 2 млн руб. В конце мая протоколы по этому делу были составлены на компании Likeme, United Parcel Service и Google. Последней компании грозил штраф в 18 млн руб. (из-за повторного нарушения), 16 июня ее оштрафовали на 15 млн руб. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать данные россиян в июле 2021 г., тогда сумма штрафа составила 3 млн руб.