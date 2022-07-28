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Владельца Snapchat оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные

Ведомости

Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Snap Inc (владельца американского мессенджера Snapchat) на 1 млн руб. за отказ локализовать данные пользователей на территории России, передает «Интерфакс». Изначально компании грозил штраф до 6 млн руб.

Сегодня, 28 июля, суд также рассмотрит иск в отношении мессенджера WhatsApp и музыкального сервиса Spotify, которому грозит штраф до 6 млн руб. При этом мессенджер может быть оштрафован на сумму до 18 млн руб. из-за повторного нарушения. 

Ранее суд Москвы впервые оштрафовал компанию Apple по этой же статье на 2 млн руб. Изначально ей грозил штраф в размере до 6 млн руб. Также суд оштрафовал сервис для поиска жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 2 млн руб. В конце мая протоколы по этому делу были составлены на компании Likeme, United Parcel Service и Google. Последней компании грозил штраф в 18 млн руб. (из-за повторного нарушения), 16 июня ее оштрафовали на 15 млн руб. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать данные россиян в июле 2021 г., тогда сумма штрафа составила 3 млн руб.

В 2015 г. в России был принят закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в базах, находящихся на территории России. Согласно закону, сервис, отказавшийся переносить персональные данные, может быть заблокирован. Подобные случаи уже были. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требования нового законодательства и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных