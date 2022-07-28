Владельца Snapchat оштрафовали на 1 млн рублей за отказ локализовать данные
Мировой суд Москвы оштрафовал компанию Snap Inc (владельца американского мессенджера Snapchat) на 1 млн руб. за отказ локализовать данные пользователей на территории России, передает «Интерфакс». Изначально компании грозил штраф до 6 млн руб.
Сегодня, 28 июля, суд также рассмотрит иск в отношении мессенджера WhatsApp и музыкального сервиса Spotify, которому грозит штраф до 6 млн руб. При этом мессенджер может быть оштрафован на сумму до 18 млн руб. из-за повторного нарушения.
Ранее суд Москвы впервые оштрафовал компанию Apple по этой же статье на 2 млн руб. Изначально ей грозил штраф в размере до 6 млн руб. Также суд оштрафовал сервис для поиска жилья Airbnb, стриминговый сервис Twitch и фотохостинг Pinterest на 2 млн руб. В конце мая протоколы по этому делу были составлены на компании Likeme, United Parcel Service и Google. Последней компании грозил штраф в 18 млн руб. (из-за повторного нарушения), 16 июня ее оштрафовали на 15 млн руб. Впервые Google оштрафовали за отказ локализовать данные россиян в июле 2021 г., тогда сумма штрафа составила 3 млн руб.
В 2015 г. в России был принят закон о персональных данных, который обязывает хранить данные россиян в базах, находящихся на территории России. Согласно закону, сервис, отказавшийся переносить персональные данные, может быть заблокирован. Подобные случаи уже были. В частности, в ноябре 2016 г. социальная сеть деловых контактов LinkedIn отказалась исполнять требования нового законодательства и была внесена в реестр нарушителей закона о персональных данных.
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