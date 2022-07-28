Производитель электромобилей Rivian уволит 6% сотрудников

В ноябре прошлого года стартап стал публичным и смог привлечь около $12 млрд инвестиций. С начала года акции компании подешевели на 69%, следует из данных биржи NASDAQ. Подобное стремление к экономии средств даже в таких компаниях, где прежде с финансированием проблем не было, говорит о растущей нагрузке на молодых игроков на становящемся все более конкурентным рынке по производству электромобилей, пишет издание.