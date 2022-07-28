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Производитель электромобилей Rivian уволит 6% сотрудников

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Американский производитель электромобилей Rivian Automotive Inc. уволит 6% сотрудников, или 840 человек из 14 000, чтобы сократить расходы и пустить сэкономленные средства на производство, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на письмо, разосланное сотрудникам.

Эта мера позволит Rivian наращивать производство без привлечения дополнительных средств, заявил главный исполнительный директор компании Ар-Джей Скаринж в обращении к сотрудникам. По его словам, в нынешних условиях с учетом разогнавшейся инфляции, роста процентных ставок и цен на сырье получать дополнительное финансирование крайне сложно. Однако он отметил, что сокращение штата не коснется сотрудников производственного предприятия, которое находится  в Нормале, штат Иллинойс. 

В ноябре прошлого года стартап стал публичным и смог привлечь около $12 млрд инвестиций. С начала года акции компании подешевели на 69%, следует из данных биржи NASDAQ. Подобное стремление к экономии средств даже в таких компаниях, где прежде с финансированием проблем не было, говорит о растущей нагрузке на молодых игроков на становящемся все более конкурентным рынке по производству электромобилей, пишет издание. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных