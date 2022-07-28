Bentley перенесла выпуск электромобилей на 2026 год
Британский автопроизводитель Bentley отложил выход своего первого серийного электромобиля до 2026 г., об этом сообщил генеральный директор компании Эдриан Холлмарк, передает портал Automotive News Europe.
При этом причины, по которым выпуск машины отложен, не уточняются. Холлмарк отметил, что в 2025 г. состоится демонстрация автомобиля в статусе предсерийного прототипа.
Ранее автопроизводитель сообщил о намерении представить свой первый автомобиль с гибридной или полностью электрической силовой установкой к 2025 г., а после этого каждый год пополнять модельный ряд минимум одним электрокаром, чтобы к 2030 г. полностью перейти на производство машин с электрическими установками в рамках плана ЕС по полному отказу от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 г. Планировалось, что на эти цели компания выделит около 2,5 млрд фунтов стерлингов, или $3,4 млрд.
Bentley входит в группу Volkswagen AG, которая состоит из двенадцати брендов, в том числе Audi, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Skoda и др.
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