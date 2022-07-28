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Bentley перенесла выпуск электромобилей на 2026 год

Ведомости

Британский автопроизводитель Bentley отложил выход своего первого серийного электромобиля до 2026 г., об этом сообщил генеральный директор компании Эдриан Холлмарк, передает портал Automotive News Europe. 

При этом причины, по которым выпуск машины отложен, не уточняются. Холлмарк отметил, что в 2025 г. состоится демонстрация автомобиля в статусе предсерийного прототипа. 

Ранее автопроизводитель сообщил о намерении представить свой первый автомобиль с гибридной или полностью электрической силовой установкой к 2025 г., а после этого каждый год пополнять модельный ряд минимум одним электрокаром, чтобы к 2030 г. полностью перейти на производство машин с электрическими установками в рамках плана ЕС по полному отказу от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 г. Планировалось, что на эти цели компания выделит около 2,5 млрд фунтов стерлингов, или $3,4 млрд.

Bentley входит в группу Volkswagen AG, которая состоит из двенадцати брендов, в том числе Audi, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Skoda и др. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных