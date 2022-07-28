Bentley перенесла выпуск электромобилей на 2026 год

Ранее автопроизводитель сообщил о намерении представить свой первый автомобиль с гибридной или полностью электрической силовой установкой к 2025 г., а после этого каждый год пополнять модельный ряд минимум одним электрокаром, чтобы к 2030 г. полностью перейти на производство машин с электрическими установками в рамках плана ЕС по полному отказу от выпуска автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС) с 2035 г. Планировалось, что на эти цели компания выделит около 2,5 млрд фунтов стерлингов, или $3,4 млрд.