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Президент ФСК Воронин стал новым собственником российских активов Guardian Industries

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Президент группы компаний «ФСК» Владимир Воронин стал владельцем бизнеса по производству листового стекла американской компании Guardian Industries в России, сообщается на сайте застройщика.

Уточняется, что соглашение между Ворониным и Guardian Industries о приобретении 100% заводов в Рязани и Ростовской области было подписано 19 июля. Стоимость сделки не раскрывается. По словам основного акционера ГК «ФСК», менять команду и технологию производства не планируется.

Guardian Industries объявила о выходе из российских активов и реорганизации всего бизнеса в апреле этого года из-за «сложившихся обстоятельств».

Два завода компании Guardian Industries, расположенные в Рязани и Ростовской области, производят ежедневно 750 и 900 тонн стекла соответственно. Производимая компанией продукция использовалась, в частности, при строительстве железнодорожного вокзала в Адлере, дворца зимнего спорта «Айсберг», нескольких башен на территории «Москва-сити».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных