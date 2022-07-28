Президент ФСК Воронин стал новым собственником российских активов Guardian Industries

Уточняется, что соглашение между Ворониным и Guardian Industries о приобретении 100% заводов в Рязани и Ростовской области было подписано 19 июля. Стоимость сделки не раскрывается. По словам основного акционера ГК «ФСК», менять команду и технологию производства не планируется.