Президент ФСК Воронин стал новым собственником российских активов Guardian Industries
Президент группы компаний «ФСК» Владимир Воронин стал владельцем бизнеса по производству листового стекла американской компании Guardian Industries в России, сообщается на сайте застройщика.
Уточняется, что соглашение между Ворониным и Guardian Industries о приобретении 100% заводов в Рязани и Ростовской области было подписано 19 июля. Стоимость сделки не раскрывается. По словам основного акционера ГК «ФСК», менять команду и технологию производства не планируется.
Guardian Industries объявила о выходе из российских активов и реорганизации всего бизнеса в апреле этого года из-за «сложившихся обстоятельств».
Два завода компании Guardian Industries, расположенные в Рязани и Ростовской области, производят ежедневно 750 и 900 тонн стекла соответственно. Производимая компанией продукция использовалась, в частности, при строительстве железнодорожного вокзала в Адлере, дворца зимнего спорта «Айсберг», нескольких башен на территории «Москва-сити».
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