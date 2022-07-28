Sprite перестанут выпускать в зеленом пластике впервые с 1961 года
Американский производитель Coca-Cola откажется от использования зеленых пластиковых бутылок при производстве напитка Sprite, вместо них теперь будут использовать прозрачный пластик, сообщает CNN Business со ссылкой на заявление компании. Однако это не означает, что фирменный зеленый покинет Sprite — его будут использовать на этикетках.
Уточняется, что зеленый пластик, который использовался в течение более 60 лет, заменят на прозрачный 1 августа. Целью этого шага является упрощение процесса переработки упаковки и сокращение количества пластиковых отходов. Дело в том, что пластиковые бутылки, которые используются сейчас, содержат в составе зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ), из-за которого материал невозможно переработать для вторичного использования вместе с прозрачными упаковками без дальнейшего окрашивания всего сырья.
«Отказ от красителей в бутылках улучшит качество переработанного материала. Прозрачную упаковку Sprite можно будет переработать в новую, тем самым компания внесет свой вклад в развитие экономики замкнутого цикла использования пластика», — пояснил генеральный директор компании R3CYCLE Джулиан Очоа. Эта компания занимается решением вопросов, связанных с процессами вторичной переработки, на предприятии Coca-Cola.
Помимо этого, другие бренды компании Coca-Cola, которые используют зеленый пластик в качестве упаковки, также заменят его на более экологичный прозрачный. В частности. изменениям подвергнутся упаковки напитков Mello Yello, Fresca и Seagram’s.
В 2019 г. в рамках борьбы с пластиковыми отходами компания объявила стратегию «Мир без отходов», согласно которой предприятие планирует полностью перейти на перерабатываемую упаковку к 2025 г. и собирать и отправлять на переработку каждую бутылку, которую оно продает, к 2030 г.
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