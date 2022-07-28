Sprite перестанут выпускать в зеленом пластике впервые с 1961 года

Уточняется, что зеленый пластик, который использовался в течение более 60 лет, заменят на прозрачный 1 августа. Целью этого шага является упрощение процесса переработки упаковки и сокращение количества пластиковых отходов. Дело в том, что пластиковые бутылки, которые используются сейчас, содержат в составе зеленый полиэтилентерефталат (ПЭТ), из-за которого материал невозможно переработать для вторичного использования вместе с прозрачными упаковками без дальнейшего окрашивания всего сырья.