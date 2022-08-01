Путин: Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции

Ранее сегодня РБК сообщил, что глава ассоциации «Русская сталь» и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил власти убрать экспортную надбавку в 8% на тарифы РЖД в отношении черных металлов, а также предоставить индивидуальные скидки для сохранения объемов экспорта. В противном случае производство металлов, по его словам, значительно сократится. Глава ассоциации рассказал, что его предложения уже обсуждались с РЖД на совещании «Русской стали». Он отметил, что в РЖД согласились рассмотреть корректировку тарифов, но добавили, что такие шаги должны быть согласованы на уровне правительства.