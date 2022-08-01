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Путин: Россия всегда будет ответственным поставщиком металлургической продукции

Ведомости

Россия всегда будет надежным поставщиком металлургической продукции вне зависимости от каких-либо политических обстоятельств, заявил сегодня президент страны Владимир Путин на совещании по вопросам развития металлургического комплекса.

«Хотел бы вновь подчеркнуть: Россия всегда будет надежным и ответственным поставщиком металлургической продукции для зарубежных покупателей и партнеров вне зависимости ни от каких политических передряг сегодняшнего дня. Для тех, кто настроен на выгодное, предсказуемое деловое сотрудничество, мы также будем надежными партнерами», – рассказал он.

При этом, добавил Путин, Россия не станет работать себе в ущерб с теми, кто проявляет к стране «явно недружественное отношение». Это касается и других экспортных товаров, пояснил он.

На сегодняшнем совещании должна обсуждаться в том числе и стратегия развития отечественной металлургии до 2030 г. По словам президента, она должна содержать не только меры по преодолению текущих трудностей и поддержке российских металлургов, но и ориентиры долгосрочного развития отрасли.

Ранее сегодня РБК сообщил, что глава ассоциации «Русская сталь» и совладелец «Северстали» Алексей Мордашов попросил власти убрать экспортную надбавку в 8% на тарифы РЖД в отношении черных металлов, а также предоставить индивидуальные скидки для сохранения объемов экспорта. В противном случае производство металлов, по его словам, значительно сократится. Глава ассоциации рассказал, что его предложения уже обсуждались с РЖД на совещании «Русской стали». Он отметил, что в РЖД согласились рассмотреть корректировку тарифов, но добавили, что такие шаги должны быть согласованы на уровне правительства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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