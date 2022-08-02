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Бизнес

Минфин отказал в налоговых льготах отельерам

Ведомости

Минфин не поддержал снижение налоговой нагрузки на гостиничный бизнес. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на ответное письмо ведомства «Опоре России».

Из документа следует, что Минфин отказал отельерам в освобождение от НДС услуг объектов туристической инфраструктуры. В ведомстве посчитали, что такая мера приведет к выпадающим доходам бюджета. Также чиновники опасаются, что поддержка инициативы создаст прецедент и с аналогичными просьбами начнут обращаться налогоплательщики из других секторов экономики.

Доводы по поводу установления на федеральном уровне льгот по налогу на имущество Минфин также счел неубедительными. В министерстве отметили, что этот платеж поступает в региональный бюджет, поэтому власти регионов имеют право самостоятельно определять ставку.

Предложение снизить НДФЛ до 7% для россиян, занятых в туристической отрасли, также не понравилось ведомству. По словам чиновников, такая возможность не предусмотрена действующим законодательством. Кроме того, Минфин отклонил идею об уменьшении страховых взносов до 7% для участников сферы туризма. Отмечается, что для малого и среднего бизнеса вне зависимости от вида деятельности уже предусмотрены льготные тарифы в 15% на выплаты, превышающие в течение месяца МРОТ.

Обсуждение снижения налоговой нагрузки на гостиничный бизнес возникло на фоне его низкой рентабельности. По данным «Опоры России», доходность отелей в рамках основной системы налогообложения составляет 5%, а по упрощенной системе — 7%. При этом расходы на налоги могут составлять 23% от всего объема затрат.

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников заявил, что организация планирует продолжить обсуждение налоговых льгот для отрасли, но уже на уровне правительства. Однако управляющий партнер «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт считает, что из этого вряд ли что-то выйдет. По его мнению, отельерам будет трудно найти контраргументы на доводы Минфина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных