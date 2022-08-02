Минфин отказал в налоговых льготах отельерам

Предложение снизить НДФЛ до 7% для россиян, занятых в туристической отрасли, также не понравилось ведомству. По словам чиновников, такая возможность не предусмотрена действующим законодательством. Кроме того, Минфин отклонил идею об уменьшении страховых взносов до 7% для участников сферы туризма. Отмечается, что для малого и среднего бизнеса вне зависимости от вида деятельности уже предусмотрены льготные тарифы в 15% на выплаты, превышающие в течение месяца МРОТ.