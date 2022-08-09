Bloomberg узнал о попытках Абрамовича продать свою долю в Evraz

«[Абрамович] также не может продать свою долю в Evraz, его крупнейшем биржевом активе до начала конфликта. Акции компании, в отношении которой Великобритания ввела санкции в мае, в этом году упали на 87%, а затем были заморожены вскоре после того, как сам Абрамович был включен в санкционный список правительства», — сказано в публикации.