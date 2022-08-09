Bloomberg узнал о попытках Абрамовича продать свою долю в Evraz
«[Абрамович] также не может продать свою долю в Evraz, его крупнейшем биржевом активе до начала конфликта. Акции компании, в отношении которой Великобритания ввела санкции в мае, в этом году упали на 87%, а затем были заморожены вскоре после того, как сам Абрамович был включен в санкционный список правительства», — сказано в публикации.
Источники Bloomberg отмечают, что Абрамович незадолго до того, как попал в санкционный список, также пытался продать два объекта недвижимости в Лондоне — особняк в Кенсингтоне и пентхаус на набережной Челси. Однако ему удалось продать футбольный клуб «Челси», который он купил в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. Стоимость сделки, одобренной правительством Великобритании, составила 4,5 млрд фунтов стерлингов. При этом часть вырученных средств пошла на поддержку пострадавших на Украине.
Абрамович является крупнейшим, но не контролирующим акционером Evraz, ему принадлежит 28,64% акций. Его партнерами по холдингу являются Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%) и др. Абрамович входит в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes. Согласно рейтингу за 2022 г., его состояние оценивается в $6,9 млрд.
10 марта Абрамович был включен в санкционный список Великобритании. Тогда же управление по финансовому регулированию и надзору страны объявило о приостановке листинга Evraz на Лондонской фондовой бирже. После этого из состава совета директоров компании вышли все неисполнительные директора, в том числе Фролов и Абрамов. Спустя два месяца, в мае, правительство Великобритании включило и горно-металлургический холдинг в санкционный список, объяснив это тем, что компания работает в стратегически важных для России отраслях.
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