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Bloomberg узнал о попытках Абрамовича продать свою долю в Evraz

Ведомости

Российский бизнесмен Роман Абрамович пытался продать свой крупнейший актив — долю в горно-металлургическом холдинге Evraz, сообщает Bloomberg. Уточняется, что ему принадлежит 28,64% акций компании. 

«[Абрамович] также не может продать свою долю в Evraz, его крупнейшем биржевом активе до начала конфликта. Акции компании, в отношении которой Великобритания ввела санкции в мае, в этом году упали на 87%, а затем были заморожены вскоре после того, как сам Абрамович был включен в санкционный список правительства», — сказано в публикации. 

Источники Bloomberg отмечают, что Абрамович незадолго до того, как попал в санкционный список, также пытался продать два объекта недвижимости в Лондоне — особняк в Кенсингтоне и пентхаус на набережной Челси. Однако ему удалось продать футбольный клуб «Челси», который он купил в 2003 г. за 140 млн фунтов стерлингов. Стоимость сделки, одобренной правительством Великобритании, составила 4,5 млрд фунтов стерлингов. При этом часть вырученных средств пошла на поддержку пострадавших на Украине. 

Абрамович является крупнейшим, но не контролирующим акционером Evraz, ему принадлежит 28,64% акций. Его партнерами по холдингу являются Александр Абрамов (19,32%), Александр Фролов (9,65%) и др. Абрамович входит в топ-20 богатейших россиян по версии Forbes. Согласно рейтингу за 2022 г., его состояние оценивается в $6,9 млрд.

10 марта Абрамович был включен в санкционный список Великобритании. Тогда же управление по финансовому регулированию и надзору страны объявило о приостановке листинга Evraz на Лондонской фондовой бирже. После этого из состава совета директоров компании вышли все неисполнительные директора, в том числе Фролов и Абрамов. Спустя два месяца, в мае, правительство Великобритании включило и горно-металлургический холдинг в санкционный список, объяснив это тем, что компания работает в стратегически важных для России отраслях. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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