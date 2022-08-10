«Молдовагаз» не сможет внести авансовый платеж «Газпрому» в августе
Компания «Молдовагаз» не сможет внести авансовый платеж «Газпрому» за поставки газа в августе, так как у нее не хватает для этого средств, рассказал изданию NewsMaker председатель правления компании Вадим Чебан.
«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — сказал Чебан. Он отметил, что компания уже попросила отсрочку по платежам, однако ответа пока не получила. Сам Чебан надеется, что в IV квартале будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена снизится, как прописано в контракте.
На вопрос о том, что будет, если «Газпром» не предоставит отсрочку, Чебан не стал отвечать, он лишь сказал, что акционеры должны принять во внимание тот факт, что такая ситуация в компании возникла из-за условий молдавского законодательства.
«При существующей методологии [расчета тарифов на газ] не вижу, как мы можем просить повышать его. В этой ситуации, даже если мы будем просить повысить тариф, НАРЭ все равно будет утверждать тариф по среднегодовой цене», — добавил он.
Молдавское национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) 4 августа подняло цены на газ с 18,62 лея до 23 леев за кубометр. Тариф начал действовать с 1 августа. Moldovagaz в свою очередь просил поднять цену почти до 30 леев за кубометр для покрытия тарифных отклонений. Стоимость закупки газа в августе составила $1458 за 1000 кубометров, ожидается, что к сентябрю цена повысится до $1692 за 1000 кубометров. НАРЭ же при расчетах исходило из средней закупочной цены в 2022 г., которая составляет $899 за 1000 кубометров.
Moldovagaz — российско-молдавская компания, с численностью сотрудников около 5000 человек. Она занимается транспортировкой природного и сжиженного газа, строительством сетей газоснабжения, а также газификацией и обслуживанием газового хозяйства в Молдавии. Ее мажоритарный пакет акций принадлежит российскому «Газпрому».
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.
В рамках соглашения «Молдовагаз» также обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц. Компания дважды — в ноябре и в январе — получала предупреждение от «Газпрома» о приостановке поставок из-за просрочки по платежам, однако в обоих случаях ее удалось избежать. Деньги на оплату задолженности выделялись из бюджета Молдавии.
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