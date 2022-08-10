«Молдовагаз» не сможет внести авансовый платеж «Газпрому» в августе

«Сразу могу сказать, что мы не сможем оплатить. Мы закроем июль, а аванс за август не сможем заплатить — это однозначно», — сказал Чебан. Он отметил, что компания уже попросила отсрочку по платежам, однако ответа пока не получила. Сам Чебан надеется, что в IV квартале будет применяться другая формула ценообразования, за счет чего закупочная цена снизится, как прописано в контракте.