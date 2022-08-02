«Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой об отсрочке платежа за август
Компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить отсрочку по платежам за август, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.
«Учитывая очень высокую цену за газ, которая уже объявлена накануне, могут возникнуть временные сложности с платежами за газ. В связи с этим АО "Молдовагаз" обратилось к "Газпрому" с просьбой о предоставлении отсрочки по платежам за август», – цитирует его «Интерфакс».
Чиновник добавил, что ответа российской стороны компания пока не получила.
Накануне руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что закупочная цена на газ для Молдавии в августе вырастет почти в полтора раза и составит $1458,5 за тысячу кубометров. В июле закупочная цена на газ составляла $980 за 1000 куб. м.
В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.
В рамках соглашения «Молдовагаз» также обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц. Компания дважды — в ноябре и в январе — получала предупреждение от «Газпрома» о приостановке поставок из-за просрочки по платежам, однако в обоих случаях ее удалось избежать. Деньги на оплату задолженности выделялись из бюджета Молдавии.
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