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«Молдовагаз» обратился к «Газпрому» с просьбой об отсрочке платежа за август

Ведомости

Компания «Молдовагаз» попросила «Газпром» предоставить отсрочку по платежам за август, сообщил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

«Учитывая очень высокую цену за газ, которая уже объявлена накануне, могут возникнуть временные сложности с платежами за газ. В связи с этим АО "Молдовагаз" обратилось к "Газпрому" с просьбой о предоставлении отсрочки по платежам за август», – цитирует его «Интерфакс».

Чиновник добавил, что ответа российской стороны компания пока не получила.

Накануне руководитель «Молдовагаза» Вадим Чебан сообщил, что закупочная цена на газ для Молдавии в августе вырастет почти в полтора раза и составит $1458,5 за тысячу кубометров. В июле закупочная цена на газ составляла $980 за 1000 куб. м.

В октябре прошлого года «Молдовагаз» и «Газпром» продлили контракт на поставку газа на пять лет. Согласно предложенной Кишиневом формуле, цена на газ частично привязана к нефтепродуктовой корзине и частично — к спотовым ценам на газ в Европе. Так, в ноябре закупочная цена российского газа для Молдавии составляла $450 за 1000 куб. м. По истекшему в сентябре контракту Молдавия платила за газ в среднем $148 за за 1000 куб. м.

В рамках соглашения «Молдовагаз» также обязался до 20-го числа каждого месяца оплачивать газ за предыдущий месяц и делать авансовый платеж за текущий месяц. Компания дважды — в ноябре и в январе — получала предупреждение от «Газпрома» о приостановке поставок из-за просрочки по платежам, однако в обоих случаях ее удалось избежать. Деньги на оплату задолженности выделялись из бюджета Молдавии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных