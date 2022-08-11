Coca-Cola оценила убытки от ухода из России в $195 млн
Coca-Cola HBC понесла единовременный ущерб в размере $195 млн в первом полугодии из-за расходов, связанных с прекращением продажи напитков Coca-Cola на территории России, передает агентство Reuters.
По прогнозам компании, операционная прибыль на 2022 г. составит от 740 до 820 млн евро из-за меньшего присутствия в России и инфляционных проблем. Помимо этого Coca-Cola заявила, что исчерпала свои запасы и прекратила производство и продажу продукции в России, которая когда-то была ее крупнейшим рынком.
Главный исполнительный директор Зоран Богданович сообщил, что местные бренды, такие как «Добрый», «Rich» и «Моя семья», остаются прибыльными и самодостаточными и не сотрудничают с Coca-Cola Co на российском рынке.
8 марта компания объявила о приостановке деятельности в России. Позднее дистрибутор продукции — компания «Coca-Cola HBC Россия» – сообщала, что планирует повысить цены на свой ассортимент на треть. В тот же день, что и Coca-Cola, о приостановке продаж напитков Pepsi-Cola, 7up и Mirinda, а также инвестиций и рекламной деятельности в российской юрисдикции объявила PepsiCo.
В июне уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов заявил, что продукцию Coca-Cola можно ввозить в Россию по параллельному импорту. Однако Минсельхоз сообщил, что не планирует включать газировку в список товаров, разрешенных к параллельному импорту.
По данным Wildberries, продажи безалкогольных напитков Coca-Cola и Pepsi с 1 мая по 20 июля выросли на 320% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, писал Forbes. Среди возможных причин — увеличение продавцов этих напитков на маркетплейсе: их число выросло в три раза по сравнению с мартовскими показателями и в шесть — по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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